ATP年終賽／約克維奇挺進4強 延續「三巨頭」傳奇紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾維亞球王約克維奇挺進年終賽4強。 美聯社
塞爾維亞球王約克維奇挺進年終賽4強。 美聯社

ATP壓軸大賽年終賽在義大利杜林登場，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）成功挺進男單4強，延續自2002年終賽起，4強都至少有1名「三巨頭」的紀錄。

約克維奇分組賽最終戰對上胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），力拼3盤才勝出，儘管他戰績2勝1敗，仍沒有確定出線。同組的辛納（Jannik Sinner）今天在分組賽打敗魯內（Holger Rune），約克維奇才確定晉級4強。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）自2002年起，連4屆打進4強，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇2006年起也經常佔據4強。近年費德勒退休，納達爾受傷勢影響，好在約克維奇連4屆晉級4強，延續這項難得紀錄。這是約克維奇生涯第12度打進4強，他將力拚連霸及賽史第7冠。

約克維奇

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