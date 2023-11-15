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日本羽賽／首度到熊本參賽 戴資穎喊喜歡

聯合報／ 記者曾思儒／台北—熊本電話採訪
戴資穎輕鬆晉級日本羽球大師賽第二輪。圖／Badminton Photo提供
戴資穎輕鬆晉級日本羽球大師賽第二輪。圖／Badminton Photo提供

BWF超級500系列的日本羽球大師賽今天在熊本全面開戰，我國「一姊」戴資穎和「一哥」周天成首輪都遇地主，小戴只花29分鐘就拍下20歲小將水津愛美，小天也以直落2解決常山幹太，總計共有5組台將闖過單打第一輪。

日本大師賽是今年才增設的BWF超級500賽事，總獎金42萬美金，小戴名列大會第4種子，首度遭遇世界排名58的水津愛美，小戴輕鬆以21：8、21：13迎接回到亞洲的勝利。

小戴亞運後展開連3站的歐洲賽程，北極站和丹麥站都停在8強，法國站勇闖決賽才敗給中國大陸老對手陳雨菲，無緣本季第3冠。休息兩周回到亞洲，小戴在熊本開出紅盤，她提到這站雖是新賽事，但和東京舉行的日本公開賽「差不多感覺」。

小戴2012年奪下日本公開賽冠軍，今年也打進4強，本周首度到熊本參賽，休息時間已經抓了好幾隻娃娃的小戴笑說：「日本整體來講算是蠻喜歡的，但歐洲的（比賽）也不錯，算都喜歡。」

女單32籤共有10位台將，小戴和梁庭瑜成為唯一晉級第二輪的女將，小戴明天將碰泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ），上月高雄大師賽奪冠的梁庭瑜將碰另名泰將蘇妮妲（Supanida Katethong）。

男單6名與會台將，世界排名12的小天以21：14、21：9打下世界排名16的常山幹太，和「左手重砲」林俊易及蘇力揚晉級16強，其中蘇力揚明天就要強碰列第3種子的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）。

戴資穎輕鬆晉級日本羽球大師賽第二輪。圖／Badminton Photo提供
戴資穎輕鬆晉級日本羽球大師賽第二輪。圖／Badminton Photo提供

陳雨菲 林俊易 羽球 戴資穎 周天成

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