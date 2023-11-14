足球／足協強調已提交新計畫書 盼落實女足長期培訓

針對女足工會發表聲明集訓計畫被無預警中止一事，中華足協在今天晚間發出聲明稿，強調在中華女足在奧運資格賽第二輪未能晉級後，因而無法持續奧運培訓作業，不過14日總教練陳曉明已彙整意見後提交完整計畫書，符合國訓中心作業流程於11月15日前提交之要求，以期落實女足長期培訓。

國家訓練中心於10月18日來文本會，請本會於11月15日前提交針對『2024年巴黎奧運會』（含備戰奧林匹克運動會黃金計畫選手）培訓計畫國內外移地訓練及參賽經費需求，雖然我國女足隊此次已無法參加巴黎奧運並不符該計畫資格，但本會王麟祥理事長，深刻理解女足長期培訓之重要性，立即於11月7日與體育署鄭世忠署長以及競技組藍坤田組長會面晤談，討論啟動新的國家女足隊培訓計畫，並獲得署長正面的回應，體育署也於11月13日也於聲明中明確表達對長期培訓規劃的支持。

本會於11月9日主辦國家女足隊未來發展會議，由陳曉明總教練與木蘭聯賽球隊代表進行溝通，說明並討論新計畫的內容。該計畫期程包含2026名古屋亞運、2027女子世界盃以及2028洛杉磯奧運。會後王麟祥理事長也與陳曉明總教練充分討論女足國家隊未來如何長期培訓，也請陳總教練儘速提出完整計畫，以利足協向體育署全力爭取。

陳曉明總教練彙整意見後於今（14）日提交完整計畫書，符合國訓中心作業流程於11月15日前提交之要求，以期落實女足長期培訓。

對於近日諸多的以訛傳訛傳聞，特發此聲明稿以正視聽。本會了解計畫延續的重要性，將持續努力投入更多的規劃與訓練。中華足協感謝在此議題中表達關切的各方意見，希望新的計畫能夠獲得體育署及國訓中心的支持，延續中華女足的發展。