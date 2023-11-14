影／台北大巨蛋閉門測試賽開打 甲組球員談感受

台北大巨蛋今天舉行閉門測試賽，上下午各打一場比賽，遠雄表示，場地測試很順暢，會將球員回饋記錄下來，有問題在最短時間改善，球員則認為，與國外巨蛋相比沒有太大差異，也有教練誇讚，這是台灣目前最好的球場，遠雄說明，18日萬人壓力測試人流也是觀察重點，將提供線上問卷，讓民眾填寫。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，場地測試很順暢，球員回饋都不錯，沒有外界質疑吃球問題，球員所有回饋都會列入紀錄，若有問題會在最短時間內做好改善，因應接下來亞錦賽內的各種賽事。

今天首場預備賽上午由台北興富發與新北禾聯交手，下午場則由合作金庫對上全越運動，合庫投手吳昇峰表示，先前也曾到過東京巨蛋和美國球場，覺得差異不大，場地滿舒服，至於外界認為白色座椅會吃球，吳表示，有跟隊友討論，目前沒有造成太大影響。

遠雄說明，18日登場的公開預備賽，將開放媒體與1萬3000名觀眾免費索票進場，人流動線將是重點觀察項目，將提供線上問卷，希望參與觀眾協助填寫。

遠雄巨蛋公司也重申，體育館開放區域，已依照法令投保場所公共意外責任險，另針對開放民眾入場萬人賽，也有投保活動型公共意外責任險。