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ATP年終賽／力退丹麥小將奪超狂19連勝 約克維奇提前登基年終球王

中央社／ 義大利杜林12日綜合外電報導
塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic，圖）今天在ATP年終賽首戰鏖戰3盤擊敗丹麥新星魯內（Holger Rune）。 新華通訊社
塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic，圖）今天在ATP年終賽首戰鏖戰3盤擊敗丹麥新星魯內（Holger Rune）。 新華通訊社

塞爾維亞網球名將約克維奇Novak Djokovic）今天在ATP年終賽首輪，以7：6（7：4）、6：7（1：7）、6：3擊敗丹麥小將魯內（Holger Rune），提前確定年終的世界排名將高居第1。

路透社報導，這是約克維奇生涯第8度拿下年終世界排名第1，繼續擴大自己所保持的最多年終球王紀錄。

魯內今天這場比賽火力四射，但36歲的約克維奇也不斷拉高自己的極限。

這場比賽第1盤就讓球迷幾乎要坐不住了，約克維奇在歷經搶七大戰後才艱苦拿下。

但20歲的魯內在兩人生涯前4次交手拿下兩勝，因此沒有被嚇傻，反而加足馬力，將比賽再次帶進搶七大戰，並收下第2盤扳平戰局。

儘管第2盤搶七局表現異常的差，約克維奇第3盤讓自己的經驗展現了價值，助他朝創紀錄的年終賽第7座冠軍邁進一步。

約克維奇此役贏球，近期拿下19連勝，這使西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）本週的世界排名積分確定無法超越約克維奇，也讓約克維奇提前確定他年終世界排名第1的位置。

年終賽首日稍早的賽程中，義大利好手辛納（Jannik Sinner）在地主球迷面前，以6：4、6：4直落二擊敗希臘的西西帕斯Stefanos Tsitsipas），拿下綠組開幕戰勝利。

約克維奇接下來將於14日對上辛納。

義大利地主辛納（Jannik Sinner，圖）直落二擊退曾奪下年終賽冠軍的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。 歐洲新聞圖片社
義大利地主辛納（Jannik Sinner，圖）直落二擊退曾奪下年終賽冠軍的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。 歐洲新聞圖片社

Stefanos Tsitsipas Novak Djokovic 約克維奇 西西帕斯 辛納

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