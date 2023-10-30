亞帕運／史上最大團奪4金4銀12銅 中華代表團感恩餐會喜領獎金

杭州亞帕運28日落幕，中華代表團組成史上最大團與會，收穫4金4銀12銅佳績，今天舉辦返國餐會，行政院院長陳建仁親自出席，感謝代表團為國爭光。

本屆中華代表團寫下多項歷史新猷，首度舉辦的跆拳道由蕭翔文帶回男子K44 58公斤量級金牌，也是代表團第一金。首度登場的圍棋競賽，中華隊勾善文、嚴礽麒和石閔元摘下男子團體賽銅牌，射箭也由吳中宏與楊鈞凱奪下複合弓男子雙人團體賽銅牌，是射箭種類首面獎牌。

過去亞帕運累積6銀15銅的桌球隊，除是代表團獎牌庫，本屆賽事更一舉進帳3金3銀4銅，其中林姿妤收下TT10級女單金牌，明年巴黎帕運門票一併到手，她和混雙XD17-20級與林駿梃再摘1金，與田曉雯搭配的女雙也獲得銀牌，個人2金1銀大豐收。

已取得巴黎帕運參賽資格的陳柏諺在男子單打TT11級、混雙XD22級收下1金1銀；初次參賽的李婧萱與黎懿亞選手也都奪下獎牌。

羽球代表隊斬獲1銀3銅，總計拿下4面獎牌超越歷來總計1銀2銅的成績，其中吳于嫣收下女子單打個人銅牌，與蔡奕琳也攜手奪女雙SH6級銀牌，是我國在亞帕運羽球賽事首度有女子選手奪牌。

今天感恩餐會，包括行政院院長陳建仁、教育部部長潘文忠、體育署署長鄭世忠和體育署副署長房瑞文都出席，亞帕運中華代表團團長穆閩珠報告杭州成果時感動哽咽，陳建仁也恭喜代表團帶回耀眼成績。

「你們為國爭光，真的是台灣的光榮，真的太棒了！」陳建仁提到，國家對於體育的預算年年增加，也增加運科中心，希望給選手們很多協助，亞帕運備戰期也透過4個「優化」作為幫助選手，這次成果是大家一起努力的結果。

擔任亞帕運代表隊顧問的愛爾麗集團總裁常如山今天也發出獎金，金牌選手20萬、銀牌15萬、銅牌10萬，總計發出百萬獎金。

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