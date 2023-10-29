輕艇激流／杭州亞運先奪牌 吳少璿再拿巴黎奧運資格

杭州亞運摘下銅牌的我國輕艇激流標竿好手吳少璿，今天在日本舉行的亞錦賽搶下巴黎奧運資格，成為首位拿到花都入場券的我國輕艇國手，為自己締造新里程碑。

吳少璿雅加達亞運排名第4、錯過頒獎台，本月初的杭州亞運雪恥，奪下輕艇激流標竿男子K1銅牌，亞錦賽再延續亞運奪牌氣勢，昨天準決賽滑出96秒66，加上罰秒2秒，98秒66排名第3，順利晉級今天決賽。

只有10人登場的決賽中，倒數第3位登場的吳少璿滑出95秒62成績，完成時僅落後2名日本選手，最終名次雖被壓軸上場的中國大陸選手超越，但由於每支代表隊只能有1人上頒獎台的規定，排名第4的吳少璿再度登上頒獎台。

亞錦賽也是巴黎奧運資格賽，因大陸和日本都在先前世錦賽就拿到巴黎奧運資格，讓吳少璿遞補搶下巴黎奧運門票，成為中華輕艇激流隊首位拿到資格的選手，連「柔道男神」楊勇緯都開心在社群恭喜好友。

在此之前，中華代表團包括游泳「蝶王」王冠閎，田徑林昱堂和彭名揚，拳擊林郁婷、吳詩儀、賴主恩和甘家葳，以及射擊楊昆弼、林怡君、田家榛、劉恆妤和李孟遠都拿到巴黎奧運資格，吳少璿成第5種運動種類的第13位取得奧運資格選手。

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