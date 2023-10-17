全運會／世大運韻律體操當班底 桃園市挑戰摘3金

桃園市今天在全國運動會韻律體操項目，靠著世大運班底彭凡晞、詹庭甄、蔡瑞珊、賴新雅、羅郁晴等5人如願以57.000的分數摘下團隊全能金牌。

加上昨天的韻律體操成隊競賽同樣由桃園市摘金，目前已經2金入袋，而明天是韻律體操最後一天賽事，將進行個人全能決賽，代表桃園市的彭凡晞、詹庭甄也很有機會角逐金牌。

今年的成都世大運，由教練郭甯亞帶領著蔡瑞珊、羅郁晴、詹庭甄、彭凡晞、賴新雅拿下銅牌，也是韻律體操史上台灣的第3面獎牌。

郭甯亞在接受中央社訪問時提到：「世大運回來後這些選手都歸建了，最困難的部分就是把大家都聚集起來練習，像蔡瑞珊是專任教練，其他有些是研究所學生，所以我們都要等到晚上7點才能開始練習團隊的部分，最晚一天還曾經練到凌晨2點，大家真的都付出很多。」

蔡瑞珊在世大運前夕手掌骨折，但她決定帶傷出賽最後如願摘銅，而她現在右手掌內也有一根固定的鋼釘，至少要1年後才會拿出來，她因為這個原因，所以放棄了明天的個人全能決賽。

桃園市在郭甯亞帶領下已經包辦韻律體操成隊、韻律體操團體2金，明天登場的個人全能決賽，在資格賽排名第1、2名的彭凡晞、詹庭甄很有機會再摘金。

郭甯亞說：「其他縣市也都很拚，我們的選手會盡力發揮，彭凡晞、詹庭甄各有擅長的項目，就看臨場發揮誰比較好了。」

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