台積電運動會塞爆竹北 新竹縣體育場湧入萬人

台積電睽違3年再次舉辦運動會，今天上午萬名員工及親友湧入位於竹北的新竹縣體育場，大批人車一度造成周邊交通癱瘓，體育場更是圍了一圈又一圈等待進場的排隊人龍，出現體育場罕見的熱鬧情況，就連新竹縣警方都機動出勤確保現場秩序。

台積電運動會因疫情影響自2020年起已連續3年停辦運動會，今年為疫情後首次舉辦，員工參與十分踴躍，不僅全台各廠區員工都包車出席，就連海外廠區員工同樣特地回台參加運動會，讓可容納15000席座位的新竹縣體育場完全塞爆。

不少員工更是今天清晨6點就攜家帶口到新竹縣體育場排隊，雖然台積公司安排多個出入口讓員工憑證入場，不過大批湧入的人潮仍一度讓報到處排隊人龍長達上千公尺，體育場完全被人潮包圍，就連莊敬南路、福興東路都被車輛塞爆，現場也可見台積電各廠區派出一輛又一輛遊覽車接駁。

台積電創辦人張忠謀雖已於2018年6月退休，不過今年台積電運動會，張忠謀仍受邀出席致詞、為台積人加油。台積電運動會今年除運動競賽，恢復趣味競賽與周邊活動包含園遊會與親子體驗區等，更是首次有海外廠區員工參與，包含南京、上海廠及日本jasm都組隊到新竹出席運動會。 台積電運動會睽違3年再度於新竹縣體育場舉辦，日本廠也派員參與。記者巫鴻瑋／攝影 台積電運動會在新竹縣體育場舉辦，周邊交通一度因人車湧入癱瘓。記者巫鴻瑋／攝影 台積電運動會被排隊入場的員工及親友擠爆，現場人龍一眼望不到頭。記者巫鴻瑋／攝影

商品推薦