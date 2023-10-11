足球／世界盃資格賽我明戰東帝汶 懷特：目前士氣高漲 

中華足球協會今天舉行世界盃資格賽首輪賽前記者會，將於明晚7點在高雄國家體育場辦理2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事，藍翼軍團在歷經6月及9月份國際積分邀請賽後將正式挑戰世界盃第一輪面對東帝汶的兩場賽事尋求晉級第二輪小組賽資格，也由於東帝汶放棄主場緣故，原定主客場的兩回合賽事都會在高雄國家體育場進行。

足協理事長王麟祥自上任以來不斷推動足球發展，6月份主場對陣泰國以及9月份主場對戰菲律賓吸引共計破萬名球迷進場，看到台灣足球燃起風潮，全台各地的觀眾透過線上線下一起享受足球比賽的刺激。

希望更多人進場支持一同捍衛主場，除了服務進場球迷朋友，中華足協也會全力促成賽事直播服務讓更多人能一起為中華隊打氣並持續打造台灣人收看足球的習慣，進而影響基層足球的發展，從旁透過球星與應援文化的建立，最後方能逐步邁向職業化。

中華隊總教練懷特（Gary White）今天表示，經過6月與9月的備戰與磨合，大家可以看到這支中華隊擁有無限的潛力，目前的士氣高漲，雖然部分旅外球員趕不上第一輪賽事，也藉此選入幾位U層級的年輕好手，期待年輕選手把握機會吸收養分，目前所有選手與教練團都準備為國家隊獻出最好的表現，不只要通過第一輪考驗，更要衝擊第二輪小組賽。

中華隊吳俊青也出席記者會，他分享常跟年輕選手分享踢球的觀點，要試著去為團隊而踢，才能讓整體水準提升，又來到世界盃的起點，不先去設想會走多遠，每一場比賽都要拼盡全力求勝才是最重要的。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪在10月12日、10月17日於高雄國家體育場進行，而球迷朋友所矚目的賽事售票也在udn售票網火熱販售中，希望吸引更多球迷進場為中華隊加油。

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