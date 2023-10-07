亞運輕艇／吳少璿男子K1進帳1銅 陳瑋涵無緣連3屆奪牌

杭州亞運輕艇激流標桿賽事今天進行女子C1與男子K1組賽事，其中男子K1吳少璿在決賽97.12秒拿下銅牌，而兩屆亞運銀牌陳瑋涵在女子C1決賽雖然以124.54秒完賽但罰秒52秒，以總秒數176.54秒完賽，排名第5名作收。

亞運輕艇激流標桿賽事我國昨天在張筑涵率先搶下女子K1組金牌後，今天另外兩名參賽選手也都順利挺進決賽，其中過去兩屆亞運都拿下銀牌的女子C1陳瑋涵，在上午準決賽就因遭到罰秒52秒落居第5名後，決賽再度在第8標桿遭罰秒2秒，第14標桿更遭罰秒50秒，最終以總秒數176.54秒，排名第5名作收，無緣連續三屆奪牌。

至於男子K1組的吳少璿，則是昨天奪金的張筑涵的表弟，今天上午的準決賽他就以秒數98.66秒且沒有罰秒的第2名晉級到決賽，而決賽排名倒數第2個出場的他，最終以97.12秒完賽且未遭到罰秒，在出場選手中僅次於日本選手田中佑美的92.15秒，確定有獎牌入袋。而壓軸登場的地主中國大陸選手全鑫則是以89.24秒完賽拿下金牌，而吳少璿則是以銅牌作收。

商品推薦