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網球／避免墨瑞打到凌晨4時重演 澳網明年起賽程多加1天
澳洲網球公開賽今天表示將多規劃1天賽程，使得這場年度首場大滿貫賽事成為15天盛會，藉此限縮深夜打球的機會，避免諸如英國名將墨瑞熬夜打到凌晨4時5分的事件重演。
法新社報導，每年在墨爾本（Melbourne）登場的澳網，如今將提早一天於週日登場。
澳網主席提列（Craig Tiley）說：「我們聽見選手和球迷的反饋意見，也很高興能找出方法來將深夜打完比賽的機率降到最低。」
他說：「多規劃1天賽程將解決這個問題，這對球迷和選手都有益。」
澳網大會並未特別提到墨瑞（Andy Murray）今年1月熬夜打球的事件。那場比賽當時掀起了各界對澳網賽程的熱烈討論。
墨瑞當時鏖戰5盤，前後花了5小時45分鐘才於凌晨4時5分解決澳洲對手科基納基斯（ThanasiKokkinakis），他曾問說：「我們為什麼凌晨3時還在打球？」
他賽後說：「這對裁判、大會人員都沒有好處。我不認為球迷覺得很讚。這對球員並不好。」
澳網主辦單位表示，數據顯示現在的比賽時間都比較久。
2024年的澳網將於1月14日開打，當月28日結束。
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