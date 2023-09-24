高球／中信吳佳晏 日次巡奪第3冠

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，昨天在日本女子職業高爾夫次級巡迴賽「中國新聞女子盃」最終輪打出6小鳥0柏忌佳績，以低於標準桿10桿、總桿數206桿抱回后冠，今年已拿下三座日次巡冠軍，穩居獎金榜后座。

總獎金2000萬日圓的「中國新聞女子盃」自21日起展開為期三天賽事，吳佳晏在前兩輪打得辛苦，成績一度僅並列第14名；不過昨天吳佳晏恢復往常水準，第二洞即抓下小鳥，並持續維持擊球節奏，最終打出6鳥0柏忌的成績，漂亮收尾拿下冠軍，抱回360萬日圓（約台幣78萬元）獎金。

吳佳晏今年甫征戰日次巡賽事即屢獲佳績，在本次「中國新聞女子盃」賽事展現絕佳的場地適應力及穩定的心理素質，以低於標準桿10桿的成績奪冠，也是她職業生涯中的第11座冠軍。

吳佳晏賽後表示，雖然前兩輪小遇亂流，但第三輪穩定心情、重新找回手感，謝謝球迷打氣讓她順利拿下這場冠軍，同時感謝中國信託銀行一直以來的支持，未來將會持續努力；目前吳佳晏日次巡累積獎金已達2120萬日圓，在日次巡獎金榜上穩居后座。

中國信託長期扶植優秀女子高球好手征戰國際舞台，上月「中國信託女子高爾夫之星」就有兩次捷報，18歲小將殷小雯甫於美國LPGA次巡賽的野馬女子高爾夫菁英賽封后；旅日好手石昱婷則於JLPGA宜得利女子賽獲得並列第4名佳績，表現相當亮眼。中國信託銀行將持續以實際行動，支持選手們在國際舞台爭取最佳成績。

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