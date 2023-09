影／睽違三年 WE ARE WELL ! 挑戰台北101垂直馬拉松

台北101下午舉行垂直馬拉松報名啟動記者會,正式宣告這場睽違三年的國際經典大賽在10月14日回歸,這場挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺,溫差相差3度的激烈賽事將於明天(14日)中午開放線上報名。

台北101垂直馬拉松今年的活動主軸為「WE ARE WELL」,呼應台北101以史上最高分取得WELL健康建築白金級認證,彰顯健康活力。台北101董事長張學舜表示:「台北101為台灣當代文明的象徵,不僅致力於永續建築,更希望每個人都健康有活力,快樂登上台北101。邀請全球的朋友登上全球10大超高建築中唯一同時擁有LEED和WELL雙白金認證的全球最高健康綠建築,齊聲高喊『 WE ARE WELL』。」

在全球相關賽事中,台北101始終是堅持選手服務和賽事管理的最優質品牌,因為台北101代表的不只是台灣的象徵,更重要的是從台灣向全世界發聲。安全、專業、獨特是這項比賽的三大特色。台北101於2005年開始舉辦登高賽(2018年更名為垂直馬拉松),吸引國內外長跑好手及一般民眾參與,2005年冠軍Paul Crake的成績10'29“32,至今未被突破,被國際好手視為全世界公認最困難的國際指標登高比賽之一。