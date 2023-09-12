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台中國際踩舞嘉年華9月29日登場 一連3天舞動台中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
菲律賓舞蹈表演。圖／台中政府提供
菲律賓舞蹈表演。圖／台中政府提供

「台中國際踩舞嘉年華」於9月29日至10月1日中秋連假三天在台中市民廣場、草悟道熱情登場，今年除邀請國內知名舞團熱情演出，更力邀義大利、菲律賓、印尼、日本等國際表演團體輪番表演，並首度邀請全民一同踩街比賽，歡慶中秋。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年台中國際踩舞嘉年華一連三天在市民廣場及草悟道規劃踩街表演及舞台演出，共有20組國內外表演團隊輪番上陣，國際團隊的表演包括義大利高蹺互動、菲律賓傳統舞蹈、印尼特色舞蹈、日本活力踩街，將與在地知名舞團激盪出全新火花，展現台中節慶藝文觀光國際實力。

今年也首度加入「全民踩街遊行趣味競賽活動」，邀請熱愛音樂、舞蹈的民眾一同參加踩街表演，市府開放網路預約或現場報名，只要報名就能參賽，歡迎民眾踴躍參加，最高獎金5萬元。

觀旅局提醒，踩街表演時勿有違反善良風俗、妨害風化或政治化的行為，最重要的是盡情享受舞動的快樂，創造美好的歡聚時刻。

觀旅局指出，此次活動也特別與旅行社合作，推出踩舞嘉年華專屬台中遊程，並可享獨家活動紀念品；活動也和周邊友好店家合作，從旅宿、甜點、美食餐廳到觀光工廠DIY，直到年底將有超過40家食、宿、遊、購、娛等豐富優惠，盼透過活動，帶動相關觀光產業。

今年踩舞嘉年華活動結合藝文活動及觀光資源，串連在地周邊產業，活動現場設有LA RUE主題市集，包括原創設計、風格餐飲及特色餐車等，好吃又好買；9月30日開幕晚會當天更邀請來自原子少年選秀節目男團「FEniX」為活動代言，在市民廣場一同共舞。

「台中國際踩舞嘉年華」於9月29日至10月1日中秋連假三天在台中市民廣場、草悟道熱情登場。圖／台中政府提供
「台中國際踩舞嘉年華」於9月29日至10月1日中秋連假三天在台中市民廣場、草悟道熱情登場。圖／台中政府提供

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