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大陸羽賽／麟洋配錯失3賽點 遭南韓世錦賽組合逆轉無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋(左)與王齊麟。 Badminton Photo
李洋(左)與王齊麟。 Badminton Photo

身為大陸公開賽僅存的男雙組合，「麟洋配」王齊麟／李洋今天和世錦賽剛奪冠的南韓組合徐承宰／姜敏赫大戰3局，東京奧運奪金的「麟洋配」先拿到3個「賽末點」但沒拿把握，讓南韓組合在超過1小時的大戰中逆轉奪勝。

兩軍今年2度碰頭，都由南韓組合奪勝，今天第3度對決，首局一路拉鋸，泰半保持領先的「麟洋配」在18：17領先下遭逆轉，以19：21讓出首局。

第二局「麟洋配」在0：1後連拿5分就一路領先，差距雖一度被雖小到1分，但「麟洋配」局末穩住節奏，以21：17扳平局數。

決勝局比分仍拉鋸，「麟洋配」最多3分領先在接連失誤下遭9：9扳平，不過在對手發球過短、回球出界下連拿2分，換場時取得11：9領先，但恢復比賽後又遭14：14扳平，17：16時又遭世錦賽金牌組合連拿2分逆轉，接續李洋殺球被判出界，所幸「挑戰」成功將比分再扳平，南韓組合連續殺球雖迫使「麟洋配」回球出界，王齊麟馬上重扣追平，再扣對手回球出界搶下「賽末點」，但前3個機會都沒把握，雖也瓦解對手第一個賽點，但沒能再度反超，最終以23：25吞敗，仰躺在地結束大陸賽。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000大賽，今年賽事總獎金達200萬美金，共有18組台將參戰，其中8組闖過首輪，今天率先出賽的混雙組合葉宏蔚／李佳馨，以直落2力退世界排名第3的地主組合黃東萍／馮彥哲，「一姊」戴資穎也以21：11、21：12輕取地主張藝曼，「羽球王子」王子維面對丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）更以22：20搶下首局，可惜遭「龍王」連趕2局，以6：21、14：21遭逆轉。

男雙的雙胞胎李芳任／李芳至，今天面對世界排名第7的地主劉雨辰／歐烜屹也是先拿一局遭逆轉，以21：15、17：21、18：21止步第二輪；另組男雙李哲輝／楊博軒以8：21、13：21不敵世界第9的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），同樣無緣8強。

男單「左手重砲」林俊易碰日本「一哥」奈良岡功大，首局還緊咬比數，但第二局分數被拉開，以19：21、8：21出局，只剩壓軸出賽的女雙許雅晴／林琬清挑戰8強。

麟洋配 世錦賽 李洋

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