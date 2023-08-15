「棋界宋慧喬」控被性騷擾+霸凌「紅面棋王」周俊勳回應了

現年26歲的女棋士蘇聖芳公開指控「紅面棋王」周俊勳伸出鹹豬手性騷擾，兩度對她的背部上下其手，事後她試著揭發，卻遭周俊勳聯合其他棋士霸凌，讓她痛苦到身心受創，失去國手資格，暫時退出棋壇。

蘇聖芳長相甜美，14歲出道，首戰就打敗美女棋手黑嘉嘉。去年韓劇《黑暗榮耀》爆紅後，有粉絲以「棋界宋慧喬」稱呼她。根據《鏡週刊》報導，蘇聖芳前年入選亞運圍棋隊，去年9月開始接受培訓，總教練是周俊勳，培訓地點正是周所屬的海峰棋院。蘇聖芳指控去年11/16及11/30，周俊勳2度趁她落單時，伸鹹豬手撫摸她的背部。

蘇聖芳指出，第二次遭性騷當下，她警告周俊勳不要摸，沒想到對方不理會，並聲稱這不是摸，是鼓勵。她隨後選擇隱忍，不過周俊勳卻在接下來3個月，聯合其他棋手霸凌她，情節宛如韓劇《黑暗榮耀》內容，讓她痛不欲生。

「紅面棋王」周俊勳。 截圖自紅面棋王周俊勳粉絲團

去年12月底，蘇聖芳為避免再被霸凌，決定向海峰棋院秘書長楊寶甘求助，沒想到秘書長認為她在胡思亂想，不但無視求救訊號，還模仿蘇聖芳失魂落魄的樣子，嘲諷地說：「妳現在不像人，妳知道嗎？」對方還稱她影響團隊士氣，別再反應霸凌問題，講一萬遍都沒有用。

今年1月蘇聖芳傳訊向朋友及姊姊求救，試圖尋求法律途徑，沒想到隔天有女棋士跑來對她挑釁、讓她忍無可忍，決定以「身體不適」為由退出國家隊。離隊當天，周俊勳當場道歉，強調是把她當成自己的小孩，並無非分之想。不過周俊勳擔心她改口，因此要她簽下切結書，說是因身體不適自願退出，但蘇堅持不簽，最後被扣3萬多元津貼。

蘇聖芳說，她因為遭受性騷及霸凌退隊，長達半年天天哭著入睡，至今無法參加任何大型比賽。她希望把這段遭遇說出來，不要再有人受害，也希望自己能早日走出陰霾，重回最熱愛的棋壇。

針對相關指控，海峰棋院秘書長楊寶甘表示，她不是蘇聖芳的直屬長官，無權處理霸凌問題，也沒對蘇酸言酸語，對於蘇遭到霸凌的事並不清楚。

周俊勳則透過經紀人否認，他強調蘇聖芳確實在1月31日的面談中反應遭性騷，周第一時間也有處理，澄清是拍肩式鼓勵，並為雙方在互動上認知不同表示歉意，但周也強調與選手間的應對都有拿捏分寸，從未有任何逾矩的行為，也沒有集體霸凌的情況，希望蘇聖芳提出確切證據。

此外，蘇反應遭霸凌的情況後，周跟棋院都很重視，也希望跟蘇溝通，但至今聯繫不上。針對津貼與切結書的部份，周俊勳也透過經紀人表示，津貼部由國訓中心處理，教練團不會經手津貼。因蘇聖芳是自願退出，才會按照規定要求她簽切結書。