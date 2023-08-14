2023美利達盃單車嘉年華再訪日月潭 首推貼心女性車友多項好康

2023(第21屆)美利達盃單車嘉年華二度於日月潭舉辧，將運動風尚與南投自然美景完美融合。自2022年首次舉辦於此，獲得車友高度評價，騎乘單車沿途欣賞到湖光山色的美麗，既是對車友的體能考驗，也是一場心靈的靜謐之旅。組別包含長距離的自我挑戰組，總長83K累計爬坡超過1,000公尺，滿足勇腳車友的高強度需求，路線除飽覽日月潭湖光山色外，還能體驗車埕、集集、水里等特色小鎮風光；另一組別遙遊組長度29K，路線環繞日月潭一圈是逍遙騎車友的最愛。美利達推廣運動多年，籌備活動也不留餘力，號召數百人團隊維持高規格的交管服務口碑，收服廣大車友的心，活動將於今日(8/14)中午12:00起於筆記報名開放報名。

12月09日舉辦的2023年美利達盃嘉年華，今年推出超高CP值的報名禮，其中包含市值2,290元的單車風衣，報名即回本！根據去年報名數據統計，地點舉辦於日月潭女性車友報名比例相當高，主辦單位首次推出多項貼心女性車友的服務。女性車友完賽可獲得限定版玫瑰金獎牌，還有帥哥掛獎牌服務，鼓勵女性車友勇敢挑戰自己！

活動現場更有全台知名單車零組件廠商進駐，超過20家廠商帶來更多國內外零組件精品展示，每個攤位祭出限定好康等車友體驗、拿好禮。此外，抽獎活動一直是美利達盃的壓軸重頭戲，今年美利達也準備了超過數十萬元的好禮，要讓車友騎得開心之外，更收獲滿滿的回家。

本活動報名自8月14日（星期一）中午12：00開始報名(限網路報名)，報名限額2,500人，額滿截止。活動詳情、報名資訊請見美利達自行車網站或筆記報名網站，更多相關內容也將公告在美利達自行車FB粉絲專頁。活動洽詢服務專線:02-8772-1035（中華民國健康運動銀行促進協會）

報名連結：https://irunner.biji.co/Meridacarnival2023