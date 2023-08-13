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蒙特婁女網／球后落馬 詹詠然雙打4強賽遇雨延期

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）止步四強。 美聯社
波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）止步四強。 美聯社

名列蒙特婁女網賽頭號種子，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）的晉級腳步卻停在4強，美國女將皮古拉（Jessica Pegula）3盤拍下球后，生涯第3度打進WTA 1000分級的決賽，不過她的對手還沒出爐，另場女單4強賽和我國好手詹詠然的雙打4強賽都因雨延期，明天將接連進行4強賽和決賽。

斯威雅蒂決勝盤率先破發後取得2：0領先，雖也遭破發，但2：2後再度破發成功，不料4：2領先下卻遭皮古拉連趕4局，上演6：2、6：7（4：7）、6：4的逆轉勝。

「這是一場很好的比賽，很艱難，就像雲霄飛車，上上下下，但我很開心比賽尾聲能保住我的發球局。」皮古拉說。

去年兩名女將交手4次，都是斯威雅蒂帶走勝場，不過今年戰況有所翻轉，連同今天勝利，皮古拉本季對戰取得2勝1敗優勢，她不諱言能擊敗世界第一，對信心上有不少提升作用。

美國女將皮古拉（Jessica Pegula）3盤逆轉拍下球后，這也是他生涯首度擊敗斯威雅蒂。 美聯社
美國女將皮古拉（Jessica Pegula）3盤逆轉拍下球后，這也是他生涯首度擊敗斯威雅蒂。 美聯社

雙方今天發球都有些掙扎，斯威雅蒂一共被破發11次，也破過對手8個發球局，她說：「她真的逼迫到我了，所以我必須有所改變，這也有效果，但第三盤在我領先時，我無法確切知道發生什麼事，我應該去解讀比賽，因為她每一分都很拚，而我也是，這是場難打的比賽。」

皮古拉的決賽對手還沒出爐，列第3種子的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）和俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）的對決因雨勢延期到明天下午，詹詠然想爭取決賽門票也被雨神打擾，明天可能遭遇一日兩戰考驗。

斯威雅蒂 詹詠然

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