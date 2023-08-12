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蒙特婁女網／詹詠然搭楊釗煊 搶10大戰勝出晉女雙4強

中央社／ 台北12日電
台灣網球女將詹詠然與中國選手楊釗煊闖進蒙特婁網賽女雙四強。 截圖自詹詠然粉絲團
台灣網球女將詹詠然與中國選手楊釗煊闖進蒙特婁網賽女雙四強。 截圖自詹詠然粉絲團

台灣網球女將詹詠然與中國選手楊釗煊今天在蒙特婁女網賽女雙8強賽，歷經搶10大戰，以2比6、6比3、10比4逆轉擊敗美國選手馬蒂內茲與澳洲選手培瑞斯，闖進4強。

詹家姊妹詹詠然與詹皓晴本週前進加拿大，參加世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的蒙特婁女網賽，2人分頭出擊，在女雙首輪就上演姊妹鬩牆戲碼，而詹詠然與中國選手楊釗煊技高一籌，以直落2橫掃詹皓晴與墨西哥女將奧爾摩斯（GiulianaOlmos）這組「台墨聯軍」。

詹詠然與楊釗煊16強賽與對手激戰至搶10大戰，才驚險脫困，今天8強賽碰上第4種子美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez），再度陷入苦戰，首盤發球局兩度失守，以2比6讓出。

「海峽組合」次盤重振旗鼓，連保帶破連搶3局，以6比3扳平戰局。

進入超級搶10大戰後，「海峽組合」在2比3落後情況下，一口氣連得7分、擺脫對手糾纏，以10比4勝出，下一戰將與第7種子日本組合青山修子與柴原瑛菜爭奪決賽門票。

詹詠然 詹皓晴

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