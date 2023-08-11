多倫多名人賽／14連勝！球王「小蠻牛」搶七大戰逆轉闖8強
溫布頓登頂後首度出賽，西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在多倫多名人賽延續連勝紀錄，今天遭遇荷蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）的首盤雖失守，但接續兩盤都在「搶7」出線，演出3：6、7：6（7：2）、7：6（7：3）逆轉勝，晉級8強外，14連勝一併入袋。
世界排名首位的「小蠻牛」，第二盤扳平戰局後，第三盤再取得5：2的絕對優勢，不料看似安全的領先卻出線小劇場，胡爾卡奇連破帶保連搶4局，讓阿爾卡拉斯反而陷入5：6落後，靠關鍵保發和「搶7」強勢表現，才驚險延續連勝。
結束比賽方式比預想的更緊張，阿爾卡拉斯接受場中訪問時笑說：「我的發球遇到狀況，我不知道我是如何奪勝。」今天他一發成功率僅5成9，不過全場6記「愛司」有5記出現在關鍵第三盤。
歷經2小時又38分鐘才奪勝的「小蠻牛」坦言，今天是場難打的比賽，但自己也奮戰全場，內心像是有熊熊火焰，「在危急時刻，我告訴自己要持續奮戰、打得積極。」
儘管第三盤「聽牌」後遇到小亂流，阿爾卡拉斯仍試著保持冷靜，再度找到球感，他說：「頂尖選手必須找到保持存活的方式，比賽尾聲能有好表現。」
以頭號種子身分闖進8強的阿爾卡拉斯，下戰將遭遇地主保羅（Tommy Paul）和資格賽挺進的吉隆（Marcus Giron）勝家。
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