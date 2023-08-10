網球／詹詠然攜中國搭檔楊釗煊 晉WTA蒙特婁女網8強

屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的蒙特婁女網賽，台灣女將詹詠然和中國搭檔楊釗煊今天以2比6、6比2、10比4逆轉擊敗加拿大、紐西蘭組合，順利闖進8強。

詹詠然和楊釗煊的兩岸組合，首輪就先以直落二擊敗妹妹詹皓晴和她的搭檔晉級16強，今天則是在輸了首盤賽事後，連拿2盤逆轉晉級8強。

首盤賽事詹詠然和楊釗煊開局狀況並不佳，連續丟了前2個發球局，很快就以1比4落後，隨後兩邊都互保發球局，來到第8局輪到詹詠然和楊釗煊的發球局時又遭到對手破發，首盤僅用26分鐘就拱手讓出。

第2盤輪到加拿大、紐西蘭組合達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）、羅莉芙（ErinRoutliffe）發球局出現不穩，總共被詹詠然和楊釗煊破了3次發球局，很快就扳成1比1的盤數平手。

來到關鍵的第3盤搶十大戰，前6分雙方互破對方2次發球分，形成3比3平手；但隨後詹詠然和楊釗煊穩住陣腳，先順利保發後，又連破對手2次發球分，接著又保住自己的2次發球分，一下就形成8比3的領先優勢，最終順利以10比4拿下比賽勝利。

總計第3盤的搶十大戰，詹詠然和楊釗煊一共破了對手前6次發球分當中的5次，絲毫沒給對手任何機會。