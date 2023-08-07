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足球／淡水盃錦標賽 3歲小選手同樂
為期3天的「2023年淡水盃足球錦標賽」將在8月11到13日登場，共101支隊伍、1496位選手將在真理大學和淡水商工兩地開戰，角逐最後的榮耀。
今年選手分別來自北中南東，組別除了有3隊U4的幼兒園代表隊，還有職業水準的青年代表隊，並由真理大學運動管理學系與在地竹圍高中及新市國小師生們攜手擔任裁判與志工，真大運管系的學生藉比賽學習運動賽事的籌辦與管理，同時經由賽事的舉辦將理論實務應用。
淡水盃足球錦標賽的主辦單位是教育部體育署及新北市政府，並由真理大學、竹圍高中、淡水商工、新市國小、淡水足球協會共同協辦，希望藉由賽事的舉辦發掘更多國內的足球選手。
「2023年淡水盃足球錦標賽」共計有7個組別，分別是U15（12隊）、U12（20隊）、U10（20隊）、U8（24隊）、U6（15隊）、U4（3隊）及女子組（7隊），共計101隊，總計1496位選手報名。
場次方面，U15舉行24場次、U12舉行54場次、U10舉行54場次、U8舉行60場次、U6舉行44場次、U4舉行6場次與女子組舉行16場次，共計258場次，歡迎愛好足球的民眾前往參觀。
此次報名中，31支隊伍是由學校校隊組隊報名，另70支隊伍來自各區的俱樂部會員；參與此次錦標賽的選手除了雙北的居民外，還有遠至高雄與台南的菁英們，且參賽的隊伍中還有36位幼兒園的小朋友，這群幼童隸屬U4的資格，其餘目前就讀國小與國中。
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