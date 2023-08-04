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花式滑冰／女粉絲心碎！ 退役滑冰王子羽生結弦宣布登記結婚

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花式滑冰／女粉絲心碎！職業滑冰王子羽生結弦宣布登記結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
羽生結弦今晚突然宣布結婚。 擷圖自羽生結弦YT頻道
羽生結弦今晚突然宣布結婚。 擷圖自羽生結弦YT頻道

兩屆冬季奧運花式滑冰男子個人金牌，已從業餘退休轉戰職業日本前名將羽生結弦，於今晚在個人社群網路發出公告，宣布自己登記結婚的消息，這消息雖讓不少女粉絲心碎，多數人均留言祝福他，然而女主角是那一位，外界仍不得而知。

羽生結弦在聲明中說，「謝謝一直以來支持我的人，這次，我羽生結弦登記結婚了。這24年來，我和滑冰生活在一起。這幾年我感受很多，面對新冠疫情、自然災害和世界形勢帶來的快速變化，我面對滑冰並繼續思考。現在我轉為職業為選手，從大家的支持、期待、眼光中得到了力量，非常感謝。我也會為了滑冰而奉獻一生，並繼續努力，盡全力與所有支持我的人一起前進，以最好的狀態做到一切。」

現年28歲的羽生結弦，是在去年7月宣布從業餘國際比賽退役，轉戰成為職業選手，並開設有個人YT頻道與粉絲互動，這次突然宣布結婚消息令人意外，只不過大家都在好奇另一半是誰？

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