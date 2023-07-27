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日本羽賽／逆轉大馬第一男雙 「麟洋配」止對戰3連敗闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟(右)奪勝後激動跪地吶喊。 圖／Badminton Photo提供
王齊麟(右)奪勝後激動跪地吶喊。 圖／Badminton Photo提供

黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋今天在日本羽球公開賽打頭陣，面對世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，在超過1小時的激戰演出逆轉勝，以15：21、21：18、21：16拿下8強門票，也中止對戰3連敗．

日本公開賽總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列，共有7組台將晉級第二輪，今天由「麟洋配」率先上陣搶8強門票，「一姊」戴資穎也排在有轉播的第2球場，表定11點半出戰大陸張藝曼。

「麟洋配」過去和大馬組合交手6次，雖各拿3勝，但最近3度碰頭都是大馬組合奪勝，「麟洋配」最近一次奪勝已是2020年BWF年終賽。

今天第7度碰頭，兩組人馬第一局前半段分數緊咬，一路平手到8：8，「麟洋配」雖先拿2分，首度領先達2分，但遭對手回敬5：0攻勢反超，技術暫停後也以防守為主，以15：21讓出首局。

第二局「麟洋配」5：5時連拿3分，雖因王齊麟發長球出界中斷連續得分，不過對手也回送發球掛網失誤，讓「麟洋配」維持些微優勢；大馬組合13：16時回敬4：0攻勢反超，所幸「麟洋配」頂住壓力連拿4分，近而以21：18扳平局數。

「麟洋配」王齊麟、李洋（左）。 圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」王齊麟、李洋（左）。 圖／Badminton Photo提供

決勝局「麟洋配」4：4時連拿3分取得領先，並在李洋切球虛攻下先拿到第11分，帶著11：7攻勢進入技術暫停；換場後「麟洋配」最多4分領先優勢雖被縮小到15：13，但大馬追分時刻王耀新連2次發球過短送分，讓「麟洋配」持續保持領先，最終以21：16奪勝，讓王齊麟激動跪地吶喊。

7組晉級第二輪的台將包括3組女雙楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／李佳馨和林琬清／許雅晴；女單宋碩芸將碰列第7種子的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），唯一混雙代表葉宏蔚／李佳馨第3球場壓軸戰和美國組合對決。

麟洋配 王齊麟 李洋

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