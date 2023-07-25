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金恩盃／詹皓晴2日3戰打到抽筋 領隊都感動

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（右）和詹詠然第三點雙打攜手。圖／四維體育推廣教育基金會提供
詹皓晴（右）和詹詠然第三點雙打攜手。圖／四維體育推廣教育基金會提供

名列2023金恩盃亞大區二級女網賽頭號種子的中華隊，今天意外敗給大洋洲，想要取得分組前2的晉級資格面臨非贏不可的壓力，不過教練強調晉級機會不小，領隊楊蔚萌也肯定連兩天都擔綱第一點單打的詹皓晴付出。

主要項目是雙打的詹皓晴，連兩天都打頭陣上場，今天碰阿皮薩（Violet Apisah）先以6：2先下一城，但決勝盤5：4時浪費「賽末發球局」優勢，反遭對手連破帶保連趕3局，讓詹皓晴歷時2小時50分鐘以6：2、5：7、5：7飲恨，加上第二點李珮琪也吞敗，讓中華隊挑戰連勝失敗。無關乎結果的第三點雙打，詹皓晴再和姊姊詹詠然攜手，直落2拍下勝利。

單打第二盤一度申請傷停的詹皓晴，第三盤開賽前，接受防護員的緊急治療，她說：「我本來就不是單打選手，但教練的安排一定有他的用意。比賽中間，我的雙腿輪流微微抽筋，但我都強忍住，想辦法盡力伸展。賽後收操時就真的抽筋了。」

中華隊教練何智仁表示，雖然今天落敗，但不代表整個賽事已經結束，「我們還有機會，而且機會不小。」如果明天贏關島，27日對巴基斯坦、28日對香港都能獲勝，將以A組第二在升級賽出戰B組第一，再勝便可於明年晉級亞大區一級。

領隊楊蔚萌提到，金恩盃是代表國家的比賽，不是個人賽，「團結」十分重要，「我們全隊大致的向心力不錯，未來幾場還是很有勝算，但仍必須步步為營。」至於今天對大洋洲的排點，楊蔚萌強調，是教練與所有選手針對對手實力，進行賽前沙盤推演所做出的結論，也是以最高勝算為前題的組合。

詹皓晴前兩場就下場3次，今天更是抽筋仍努力投入，楊蔚萌也讚許說：「皓晴雖然不是單打選手，卻願意承擔單打的重任，讓我覺得很感動。」

詹皓晴（左）和詹詠然第三點雙打攜手。圖／四維體育推廣教育基金會提供
詹皓晴（左）和詹詠然第三點雙打攜手。圖／四維體育推廣教育基金會提供

詹皓晴 中華隊 詹詠然

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