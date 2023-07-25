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日本羽賽／去年打進決賽 周天成意外一輪遊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
年打進日本站決賽的小天意外首輪止步。 歐新社
年打進日本站決賽的小天意外首輪止步。 歐新社

總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天點燃戰火，首日賽程共9組台將出賽，包括我國「一哥」周天成、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都將上陣，但去年打進決賽的小天意外落馬，首輪止步。

日本公開賽多在東京舉行，去年移師大阪，今年回到東京，寶島羽將只有「一姊」戴資穎列第4種子。

目前世界排名第7的「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都沒排上種子，小天今天碰世界排名20的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）就遭狙擊，2局都一路落後下以兩個13：21吞敗，止住對戰6連勝。

共有3名台將進入男單會內賽，小天出局，「左手重砲」林俊易也有硬仗，世界排名24的他今天將碰丹麥「世界球王」安賽龍。

兩組混雙今天接續上陣，前兩周在美國公開賽拍下冠軍的混雙組合葉宏蔚／李佳馨3局力退印度組合，楊博軒／胡綾芳連輸2局敗給泰國對手。

首日賽程包括男雙「麟洋配」，李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵都將上陣，女單白馭珀和宋碩芸更要上演「內戰」戲碼。

剛在南韓公開賽打進決賽的小戴，2012年就在日本公開賽奪下生涯第一座超級賽金盃，去年也闖進4強，今年將以第4種子身份出賽，首戰將在明天登場，對手是加拿大女將李文珊。

周天成 麟洋配 林俊易

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