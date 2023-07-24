網球／金恩盃首戰新加坡 謝淑薇是否出賽還未知

2023金恩盃亞大區二級女網賽今天在馬來西亞首都吉隆坡開打，被列為第一種子的中華隊首戰新加坡，教練何智仁表示，第一場比賽是否會派謝淑薇上場打雙打，必須看她今晚的身體狀況如何，甚至明早才能做出決定，以防止對手事先知道軍情而提前佈局。

昨天分組抽籤結果，中華隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲被分在A組；紐西蘭是第二種子，和印尼、斯里蘭卡、蒙古、馬來西亞、土庫曼被分在B組，每組採單循環賽，各組戰績最佳前2名進行交叉準決賽，兩場勝方晉級2024亞大區一級。

寶島5女將昨天把握賽前最後練習機會，詹詠然、詹皓晴、李珮琪、盧曼琳都在上午練球，6度大滿貫女雙冠軍謝淑薇和陪練員下午現身，謝淑薇一上場就和在隔壁練習的印尼球員互打招呼，並合影留念。謝淑薇透過教練表示，為了避免分心，練球更能專注，不希望旁邊有人拍照干擾。

謝淑薇一開始先和盧曼琳練球，年紀小謝淑薇將近20歲的盧曼琳表示，「淑薇姊」的球很平又很快，平到有些下旋，和許多選手常打的上旋球完全相反，「而且淑薇姊的判斷能力很強，有幾球我回擊的時間稍慢，我連球都還沒打到，她已知道我要往哪打去，已經到那裡等我的球了。」

謝淑薇接續她的陪練員Harry Chen練球約一小時，Harry頭髮雖然有些灰白，但球速不弱，並採單手反拍，能夠和謝淑薇招牌的平壓式擊球在底線互相對抽十餘回合而面不改色；兩人有說有笑，可以看出謝淑薇心情不錯。

何智仁分析本屆戰況，A組最強對手應該是大洋洲，其次是香港，香港兩位主力今年雖然缺席，仍有老將壓陣，加上幾個年輕小將球風都很穩健，不會隨便失誤，絕對不能輕忽；B組實力，何智仁認為應該是紐西蘭最強，印尼次之，無論遇到誰，中華隊都沒有贏球保證。

何智仁強調，因為二級賽事排點十分重要，所以無法事先告知媒體隔日由誰擔任單打或雙打，必須到了賽前才能決定。