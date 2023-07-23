網球／UTR國際職業巡迴賽 俄羅斯女將台灣首站奪得冠軍

UTR國際職業網球巡迴賽繼上週男子組賽事落幕後，本週持續於新莊網球場進行女子首站比賽，經過一週的預賽，本(23)日冠亞軍由WTA排名320香港選手王康怡迎戰WAT排名451的俄羅斯選手達麗雅‧羅德可娃爭奪本站的金盃，最後由達麗雅‧羅德可娃以6：3、6：1直落二贏得UTR國際職業網球巡迴賽在台灣女子組首站的冠軍。

賽後俄羅斯選手達麗雅‧羅德可娃表示：本次在台灣的賽事在適應氣侯上比較辛苦，雖然是第二次來到台灣比賽，但對於氣候炎熱濕度較高仍造成體力流失更多，讓平時較適應在歐洲比賽的她相對吃力，在今天很明顯看到王康怡體力下滑更加顯著，所以比想像中贏得輕鬆些；這是她第二次來台，非常感謝主辦單位及主辦城市新北市能給選手這麼好的場地和服務進行比賽，賽後也會和丈夫兼教練四處遊玩，但是可能會找個較涼爽的地方。

俄羅斯選手達麗雅‧羅德可娃特別提到UTR國際職業網球巡迴賽與ITF、WTA和ATP國際職業賽事賽制不同，UTR國際職業網球巡迴賽採小組預賽循環賽制，每站僅能20人參賽，參賽門檻有一定的條件，選手們在一週連續的出賽中比須要有充沛的體力和經驗，由於賽制的特殊性如果遇到狀況不佳或表現失常的情況可以有補救的機會，因此非常適合有心進入職業菁英殿堂的網球選手參賽，同時UTR也提供資訊讓高中網球選手有機會就讀美國大學深造的機會，所以台灣首次在新北市辦理這項賽事也別具意義。

今日的冠軍戰頒獎邀請到新北市體育總會網球委員會主任委員鄭得興先生偕同夫人出席，頒獎後他也預祝代表台灣參加下週的金恩杯和世大運網球選手有亮眼的成績，本次比賽由教育部體育署、新北市政府以及新北市網球委員會共同協助下，提供來自國內外的職業網球好手都能有最佳的比賽體驗，期望未來能有更多機會邀請世界各地的好手一起來到台灣參賽和文化體驗。

俄羅斯女將羅德可娃(右)台灣站奪得冠軍。 大會提供