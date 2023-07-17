美國羽賽／混雙組合葉宏蔚李佳馨逆轉奪冠 超級300系列首登頂
台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨今天在美國羽球公開賽決賽和丹麥組合蒂里與馬厄隆激戰3局，以13比21、21比6、21比18逆轉勝出，奪得兩人合拍以來在超級300系列首冠。
葉宏蔚與李佳馨今年兩度闖進超級300系列決賽都鎩羽而歸，泰國羽球大師賽、奧爾良羽球大師賽都以亞軍作收，這次遠征美國公開賽，榮膺混雙頭號種子，一路過關斬將，順利收下本季第3張超級300系列決賽門票。
葉宏蔚與李佳馨決賽對手是丹麥組合蒂里（Mathias Thyrri）與馬厄隆（Amalie Magelund），而這組丹麥組合剛在7月超級500系列的加拿大公開賽勇奪亞軍。
葉宏蔚與李佳馨開賽暖機稍慢，陷入0比7落後劣勢，以13比21將首局拱手讓人，次局則是火力全開，且只讓對手得6分，以21比6扳回一城。
關鍵決勝局，台灣組合歷經6比11落後，在技術暫停過後，逐漸找回節奏，靠著末段5比0攻勢反超，以21比18贏得勝利。
葉宏蔚與李佳馨不僅本季搭檔首冠開張，這冠軍還是兩人在超級300系列合作以來首座冠軍。
美國公開賽共2組台將闖進決賽，另1組兄弟檔組合李芳任與李芳至以9比21、10比21不敵馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）與吳世飛，以亞軍作收。
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