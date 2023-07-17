美國羽賽／逆轉勝！葉宏蔚、李佳馨混雙捧本季首冠

BWF超級300系列的美國公開賽決賽今天登場，我國共有2組選手闖進最終戰，率先上陣的混雙組合葉宏蔚／李佳馨上演逆轉勝，以13：21、21：6、21：18力退丹麥組合帝里（Mathias Thyrri）／馬厄隆（Amalie Magelund），勇奪本季第一座冠軍。

葉宏蔚／李佳馨今年4月奧爾良名人賽打進決賽，目前世界排名22是國內最佳，美國公開賽也列上頭號種子，4強賽拍下列第4種子的同胞楊博軒／胡綾芳，今天碰世界排名24、列大會第3種子的丹麥組合，開賽就被對手連拿7分，一路落後下讓出首局。

第二局寶島組合回敬7：0開局，且讓對手僅拿6分，將戰局逼到決勝局。

寶島組合第三局先取得6：5領先，雖因失誤連失6分，但換場後逐步雖小比數，14：16下更連趕5分，最終以21：18逆轉，迎接本季首冠，將帶著冠軍金盃挑戰成都世大運。

我國男雙組合李芳任／李芳至雙胞胎兄弟檔，美國公開賽也打進決賽，兩人將在第4場上陣，對手是馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）。