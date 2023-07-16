美國羽賽／不敵頭號種子 林俊易止步4強

我國好手「左手重砲」林俊易，挑戰美國公開賽第2冠失利，今天凌晨面對列頭號種子的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）連輸2局，止步4強，也錯失挑戰本季第2冠機會。

美國公開賽屬超級300系列賽，林俊易2019年以19歲之齡從會外賽一路打到冠軍，寫下黑馬驚奇；今年他世界排名已提升到第27名，直接列會內第4種子。

一路闖關的林俊易，今天4強和世界排名第4的泰國「一哥」昆拉武特2度對決，首局前半段還能咬住比分，但10：11後被昆拉武特連拿3分拉開差距，讓林俊易14：21讓出首局。

第二局林俊易同樣是前半段緊追昆拉武特，但12：13時被對手直接打出6：0猛攻鎖定勝利，最終林俊易就以17：21讓出勝利，止步4強。

林俊易今年超級500系列的馬來西亞公開賽也曾打進4強，超級300系列的泰國公開賽更高捧金盃，美國止步4強仍是台將單打最佳成績。接續林俊易將出征成都世大運，期待打回佳績。

美國公開賽男單4強就是前4種子會師，另場4強賽由印度新星拉克西亞（Lakshya Sen）碰大陸李詩灃，列第2種子的李詩灃以21：17、22：24、21：17奪勝，決賽將上演前2種子對決。

女單決賽就小爆冷門，世界排名36的大陸高昉潔，3局力退列頭號種子、世界排名第7的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），以非種子身份闖進決賽，最終戰將對決另名泰將蘇妮妲（Supanida Katethong）。