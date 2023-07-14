快訊

日本大型音樂節驚傳意外！工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／戴資穎出席代言活動 籲重視腿部肌肉訓練

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎今天出席代言活動，呼籲民眾別輕忽腿部肌肉的維持與訓練。圖／TANITA提供
戴資穎今天出席代言活動，呼籲民眾別輕忽腿部肌肉的維持與訓練。圖／TANITA提供

我國羽球一姊戴資穎今年在台北公開賽奪冠，成為賽史上累計最多冠軍的女子單打選手，今天她也參與賽後第一場品牌活動，為體組成計品牌TANITA站台，並呼籲大家都能提早重視腿部肌肉的維持與訓練，不只對運動員來說很重要，每個人的日常行走、站立都必須靠雙腿支撐，透過腳點分數能夠輕鬆掌握腿部健康狀態，也能從中發現可能面臨的肌少問題，提早為健康把關。

戴資穎表示，過去只能以自己的身體狀態感受腿部肌肉變化，現在透過體組成計的「腳點」量測功能，能夠精準分析腿部肌肉分數，讓她更好掌握日常訓練成效與體能狀況，身為羽球選手需要鍛鍊跑、跳、急停、邁步等腿部動作，有了腳點分數作為依據，就能為每日的訓練強度建立更精準的指標。

除了注重自己的健康，與家人感情深厚的戴資穎也提到：「雖然身為運動員對於身體狀況本來就非常仔細與謹慎，但也曾注意到身邊有長輩因為長久缺乏運動習慣，導致腿部健康狀態不佳，造成日常生活的不便。希望大家也能多關心身邊長者的健康，陪伴他們做一些簡單的居家訓練來預防老年失能危機。」

最後，戴資穎也向大眾呼籲，腿部肌肉訓練不只是運動員的事情，每個人每天生活都會大量運用雙腿肌肉，如果不維持健康的肌肉狀態，即便是簡單的日常行走也有可能會受傷。透過「腳點」測量，能夠精準檢視腿部健康狀態的變化與肌肉量增減，隨時把關腿部肌肉品質，搭配正確的飲食保健與運動訓練，讓雙腿穩健支撐身體重量，避免老年失能以及遠離肌少症的風險。

戴資穎 羽球

延伸閱讀

羽球／戴資穎挑戰「蒙眼擊球」紀念世界羽球日 網：可愛爆擊

沒台灣選手出戰取消行程？戴資穎奪冠「蔣萬安竟缺席」 北市府還原真相

賴清德觀賞台北羽球公開賽女單決賽 頒獎給戴資穎

台北羽賽／戴資穎奪最多冠 開心送球拍粉絲瘋搶

相關新聞

滑輪／亞運就是最後一舞 滑輪女王楊合貞年底將退休

曾在2017年台北世大運拿下5金佳績的我國「滑輪女王」楊合貞，上屆雅加達亞運會在公路賽女子20公里淘汰賽拿下銅牌後，近一...

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

在上屆雅加達亞運會拿下個人首面金牌後，我國「舉重女神」郭婞淳今年將帶著傷勢再戰亞運，對於過去兩屆亞運前都出現一些傷勢狀況...

舉重／陳玟卉看網友留言找動力 羅楹湲要帶家人看亞運

過去幾年都曾因為傷勢陷入低潮的我國舉重好手陳玟卉與羅楹湲，今年將攜手爭戰亞運舞台，其中在東京奧運奪銅的陳玟卉，談起過去一...

滑輪／場地變更還只給3天訓練 中華隊赴兩地移訓找辦法

上屆亞運拿下2金、1銅的我國滑輪溜冰代表隊，今年再度組成堅強陣容參賽，希望維繫獎牌庫美名，不過教練吳炯助在今天透露，亞運...

羽球／戴資穎出席代言活動 籲重視腿部肌肉訓練

我國羽球一姊戴資穎今年在台北公開賽奪冠，成為賽史上累計最多冠軍的女子單打選手，今天她也參與賽後第一場品牌活動，為體組成計...

霹靂舞／2023高雄霹靂舞國際大賽 9月9日高雄海音館登場

自從霹靂舞列入奧運正式競賽後，在台灣就掀起一股熱潮。高雄市運動發展局主辦的「2023高雄霹靂舞國際大賽」將於9月9日在高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦