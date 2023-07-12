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「阿甘女孩」張欣怡特奧摘金 台東關山遊行歡慶

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
關山鎮長彭成豐（左起）陪張欣怡一起搭車遊行。記者徐白櫻／攝影
關山鎮長彭成豐（左起）陪張欣怡一起搭車遊行。記者徐白櫻／攝影

台東縣關山工商「阿甘女孩」張欣怡愛跑步，日前參加2023特殊奧運獲得金、銀牌，關山鎮公所昨辦慶祝遊行，邀張欣怡及家人搭車隊接受鎮民歡呼，鎮上洋溢歡樂氣氛。鎮長彭成豐說，國際運動獎項得來不易，辦遊行勉勵更多孩子力爭上游、爭取表現。

關山工商應屆畢業生張欣怡是特奧各項競賽常勝軍，今年獲得總統獎表揚且獲選特奧國手，6月代表台灣去德國，參加2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會，獲得迷你標槍A級金牌及女子800公尺銀牌。

張欣怡昨穿上阿美族傳統服飾，由母親等親友陪同搭車，車隊從關山鎮公所出發，沿關山鎮主要街道行進，最後抵達天后宮，沿途攤商、居民揮手、鼓掌致意，不時有人豎起大拇指喊讚。

「謝謝大家，真的好開心！」張欣怡帶著招牌陽光笑容，不斷揮手表達感謝，家人感動也全寫在臉上，直言「孩子是我們的驕傲！」

彭成豐表示，這是關山孩子首次獲得世界級獎牌，全鎮都相當開心，公所出面辦遊行，除分享喜訊給更多人知道，也鼓勵年輕學子努力向上，一起成為關山驕傲。

家人 運動 阿美族

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