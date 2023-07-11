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田徑／王景成連續四屆當選獲選亞洲田徑總會獨立理事

聯合報／ 記者黃顯祐／曼谷即時報導
中華田徑協會祕書長王景成（右）今早在會場向各國代表進行最後拉票。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會祕書長王景成（右）今早在會場向各國代表進行最後拉票。圖／中華田徑協會提供

中華田徑協會祕書長王景成，連續4屆當選亞洲田徑總會獨立理事，成為首位連任4屆的獨立理事，為我國在國際體育交流繼續奉獻心力，也讓國際體壇重要組織看到台灣的努力。

亞田總獨立理事競爭激烈，今年有16人出馬角逐，爭取8名獨立理事。王景成在此次出席的43個會員國，有效票40票當中，獲得32票的佳績，可見王景成在亞田總的個人魅力十足。

教育部體育署署長鄭世忠第一時間恭賀王景成，感謝王景成為提升台灣體育國際影響力貢獻。鄭世忠也表示會全力支持中華田協申辦2029年亞錦賽，提升台灣能見度。

王景成近幾個月密集拜票，分別前往新加坡、南韓、日本、泰國、中國大陸等地，向各國田協請益，7日就到曼谷與泰國、尼泊爾、香港等田協理事長交換意見，今天早上還把握最後機會在會場尋求支持。

王景成自2013年起獲選亞田總獨立理事，10年來深獲亞洲各會員國的支持，今年初曾獲選東亞田徑總會副主席，不僅成為台灣田徑第一人，更讓我國田徑在國際組織更進一步。

王景成特別感謝中華田協名譽理事長蔡辰威、理事長葉政彥長期栽培及肯定。

亞洲總今年慶祝50周年，第25屆亞洲田徑錦標賽明天展開，中華隊此次共有男、女31名選手參賽。中華隊2015年起連續3屆比賽各有1金進帳（2021年第24屆因疫情停辦），今年要延續金牌進帳。

中華田徑協會祕書長王景成成為首位連任4屆的亞洲田徑總會獨立理事。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會祕書長王景成成為首位連任4屆的亞洲田徑總會獨立理事。圖／中華田徑協會提供

田徑 中華隊 體育署

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