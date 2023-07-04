足球／內馬爾巴西蓋豪宅 違法開挖人工湖吞上億罰款

巴西當局今天表示，足球巨星內馬爾（Neymar）未獲環境許可證，就在里約熱內盧近郊的豪宅開挖人工湖，因此遭當局重罰1600萬雷亞爾（約新台幣1.03億元）。

巴西東南部里約熱內盧州曼加拉蒂巴（Mangaratiba）鎮議會秘書處在聲明中表示，法甲巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）球星內馬爾「在豪宅內挖鑿人工湖，違反環境相關法規」，鎮議會開出4張罰單，金額加起來超過1600萬雷亞爾。

內馬爾這處豪宅，坐落在距離里約熱內盧約130公里的觀光勝地曼加拉蒂巴。

當局在內馬爾的豪宅查出數十起違法行為，包括「擅自展開環境治理工作」、「擅自擷取河水」、「擅自引流河水」、「擅自徵地」、「抑制植被生長」等。

內馬爾有20天時間可提出上訴。

有人在社群媒體上發文投訴後，當局發現這處豪宅存在多項與環境相關的違法行為，當時還有工人在此處建造人工湖和人造海灘。

當局已封鎖這處地點，下令暫停所有活動。巴西媒體報導，內馬爾不僅在此舉辦派對，還泡在人工湖中。