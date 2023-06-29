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高球／泰國小鋼砲逆轉勝 TLPGA連摘2冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰國帕查拉朱達逆轉奪冠。圖／TLPGA提供
泰國帕查拉朱達逆轉奪冠。圖／TLPGA提供

泰國「小鋼砲」帕查拉朱達在2023 TLPGA 之友公開賽演出逆轉勝，今天最終輪飆出本周全場最低的64（-8）桿，以三輪總計213（-3）桿逆轉贏得冠軍和54萬元冠軍獎金，連兩站在台奪冠；台灣女將陳伶潔70桿完賽，總計215（-1）桿，和張靖翎、泰國的薩瑪朋等人並列第2。

帕查拉朱達5月的大聯大女子公開賽就抱走金盃，今天清晨6時30分出發後，第3洞先推進4呎博蒂之後，第4洞和第5洞也射下小鳥，連續3洞抓鳥讓她排名上浮；轉場後她又有4鳥進帳，單輪繳出8鳥、無柏忌的完美表現，捧回冠軍獎盃和54萬元獎金。

泰國帕查拉朱達逆轉奪冠。圖／TLPGA提供
泰國帕查拉朱達逆轉奪冠。圖／TLPGA提供

帕查拉朱達表示，今天鐵桿是關鍵，控球都能照她所想的完成，製造不少機會，而且前兩天打不太好的後9洞今天打得很好，推桿很積極，有博蒂機會都沒錯過，讓她奪得二連勝。

台灣女將張靖翎、陳伶潔打完前9洞還排在領先，無奈後9洞兩人都出現柏忌，終以兩桿之差並列第二。張靖翎表示，今天推桿比較會進，所以可以積極一點打，這場比賽並列第2是今年賽季至今比較好的成績，希望對她下個月赴日本考試有幫助。

陳伶潔則是寫下職業生涯最佳名次，可惜未能衝上第一名。她表示，今天一出發連續兩洞抓博蒂，第8洞又賺一桿，當時心裡覺得有機會，可惜第9洞第二桿攻果嶺打過頭，變成3推柏忌，第11洞開球沒上果嶺，短切發生失誤，又吞柏忌，讓她一下子變成落後3桿，非常可惜。

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