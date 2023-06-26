PGA／養傷4個月復出 俞俊安旅行者錦標賽49名完賽

因傷缺席PGA賽場4個月，我國旅美好手俞俊安在旅行者錦標賽（Travelers Championship）復出，首輪就有65（-5）桿好表現，儘管最終輪只有抓下2鳥、吞1柏忌，從出發前的並列41名到最終並列49名完賽，對他仍是十分正向的一周。

24歲的俞俊安今年二月健身房鍛鍊時傷了膝蓋，動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，中斷他美巡新秀賽季令人印象深刻的出色表現；受傷前，他在巴特菲爾德百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）打出並列第3名佳績，AT&T圓石灘職業業餘配對賽也有並列第7成績。

休息4個月重返賽場，俞俊安首輪以65（-5）桿並列第8，第二輪繳出67（-3）桿後也有並列第10的表現，可惜躍過晉級線後在第三輪出現71（+1）桿，排名下滑到41名，最終以272（-8)桿的並列49名完賽。

傷後復出第一站，俞俊安十分正向，他表示整周得到許多正面回饋，「儘管後兩輪走向並不如自己希望，仍然非常開心能在高競爭的賽場再次展現自己。」

最終冠軍由地主布拉德利（Keegan Bradley）以257（-23）桿奪下，除迎接本季第2冠，更獲得豐厚的360萬美金獎金。