快訊

不是改密碼就不怕手機被駭！專家認證養成1行為 駭客難入侵

台股早盤跌逾170點 台積電跌5元開576元

幼教總會再發聲明稱餵藥案是「烏龍事件」 即起恢復協助餵藥

PGA／養傷4個月復出 俞俊安旅行者錦標賽49名完賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣男子美巡賽高爾夫好手俞俊安今年二月在健身房訓練時意外弄傷左膝半月軟骨開刀治療，近期才傷癒復出。 聯合報系資料照
台灣男子美巡賽高爾夫好手俞俊安今年二月在健身房訓練時意外弄傷左膝半月軟骨開刀治療，近期才傷癒復出。 聯合報系資料照

因傷缺席PGA賽場4個月，我國旅美好手俞俊安在旅行者錦標賽（Travelers Championship）復出，首輪就有65（-5）桿好表現，儘管最終輪只有抓下2鳥、吞1柏忌，從出發前的並列41名到最終並列49名完賽，對他仍是十分正向的一周。

24歲的俞俊安今年二月健身房鍛鍊時傷了膝蓋，動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，中斷他美巡新秀賽季令人印象深刻的出色表現；受傷前，他在巴特菲爾德百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）打出並列第3名佳績，AT&T圓石灘職業業餘配對賽也有並列第7成績。

休息4個月重返賽場，俞俊安首輪以65（-5）桿並列第8，第二輪繳出67（-3）桿後也有並列第10的表現，可惜躍過晉級線後在第三輪出現71（+1）桿，排名下滑到41名，最終以272（-8)桿的並列49名完賽。

傷後復出第一站，俞俊安十分正向，他表示整周得到許多正面回饋，「儘管後兩輪走向並不如自己希望，仍然非常開心能在高競爭的賽場再次展現自己。」

最終冠軍由地主布拉德利（Keegan Bradley）以257（-23）桿奪下，除迎接本季第2冠，更獲得豐厚的360萬美金獎金。

俞俊安 PGA錦標賽 高爾夫

延伸閱讀

桌球／林昀儒、陳思羽拍下韓第一組合 搭檔第2冠到手

PGA／睡不好換3間飯店 潘政琮：拚冠失望仍有收穫

PGA／加拿大公開賽拉尾盤太慢 潘政琮錯失領先優勢並列第3

PGA／潘政琮差1桿無緣爭冠 加拿大公開賽並列第3仍為本季最佳

相關新聞

台北羽賽／戴資穎奪第5冠 破賽事紀錄

滿場球迷歡呼聲中，我國「一姐」戴資穎在台北羽球公開賽締造新頁。她昨以21：14、21：17拍下美國華裔女將張蓓雯，完成衛...

台北羽賽／「楊肉盧」先盛後衰 不敵大馬組合無緣本季首冠

男雙世界排名第15的我國男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，今年台北羽球公開賽壓軸登場，和世界排名23的馬來西亞組合萬煒聰...

排球／亞洲女子挑戰盃賽事 中華3:0擊敗印度獲得季軍

中華女排出戰2023亞洲 女子排球挑戰盃，今日(6/25)以3:0直落三擊敗印度(25：13、15、18)，獲得第3名成績，經過歐洲移地訓練回台調整後首場賽事，中華女排6場比賽取得4勝2敗，總教練陳裕

足球／安聯小世足落幕 TFA續擁雙金、U15龍興復仇成功

2023安聯小小世界盃四強決賽昨天在台師大校本部點燃最後戰火，TFC今年依舊是最大贏家，囊括U8、U10二項冠軍，在U8...

PGA／養傷4個月復出 俞俊安旅行者錦標賽49名完賽

因傷缺席PGA賽場4個月，我國旅美好手俞俊安在旅行者錦標賽（Travelers Championship）復出，首輪就有...

五人制足球／巴西外援添戰力 嘉義天晴全勝奪3連霸

2023臺灣企銀五人制足球聯賽今天在嘉義吳鳳大學體育館進行最後一輪賽事，兩場比賽由嘉義天晴對上台中旅人，以及屏東祐德與Y...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦