足球／豐米全國少年盃公開組完美落幕 學校組、女子組接力登場

經過4天賽程的激烈纏鬥，在昨（24）日8強激戰之後，各組4強在今（25）日下午爭冠。每個組別都展現精彩表現、令全場觀眾熱血沸騰，小球員在場上奔馳、親友啦啦隊也在場邊互別苗頭，聲嘶力竭為孩子們打氣加油。本屆賽事副裁判長蔡正雄肯定小選手的表現，他建議，小朋友要多琢磨腳法、盤帶等基本功，把基本功練扎實，球技一定會繼續進步，而不是僅以大腳射門。同時也建議教練們要多鼓勵孩子們的表現。

公開四年級組在今天下午2點最先登場，冠軍戰由足球種子Faith-黃對戰Wings Soccer，

比賽上半場雙方皆強攻死守、互不相讓，特別的是這兩支隊伍各有一名女將，足球種子Faith-黃女將蔡書羽多次起腳遠射，長射砲火製造對方壓力，表現亮眼。Wings Soccer女將陳品叡則在後衛角色上表現可圈可點，多次化解對手的破門危機，上半場戰成0：0平手，比賽下半場則由Wings Soccer楊牧晟俐落破門，其後再以自由球進帳第二分，最終比數0：2，Wings Soccer奪下冠軍。季軍則是夢幻聚星以2：1踢走銀河射手。

緊接著公開五年級組也上演張力十足的「全餐」賽事。LS紅鯨對決MFA，上半場MFA掌握比賽節奏發動多次攻勢，皆被LS紅鯨門神羅嘉誠的果斷出擊順利化解失分危機，雙方你來我往，下半場轉由LS紅鯨展開強攻，球員們壓在前場攻擊，為MFA門將吳友辰帶來不小壓力。正規比賽時間40分鐘加延長賽10分鍾時間依舊難分高下，進入PK賽又以同分進入「驟死賽」階段，最終由LS紅鯨勝出，取得冠軍獎盃。季軍則由樂活象紅氣以5：3氣走大安-紅。

公開組賽事由六年級組擔任壓軸，美育虎VS小雷鳥足愛踢。小雷鳥一開場就展現節奏流暢的火力，僅開場5分鐘小雷鳥成功破門先馳得點，接下來持續展現出其不意的快攻力道，強壓對方門前，爾後在不到一分鐘之內連下兩球，進帳第2分、第3分。下半場小雷鳥保持攻擊節奏，開場不到20秒即以閃電轟炸再下一分，美育虎雖積極反攻，卻也不敵小雷鳥如虹氣勢，最終比數0：4取得冠軍。小雷鳥同一團隊也是去年五年級組的冠軍隊伍，這次延續優勝成績，小選手們也為自己的小學生涯劃下完美句點。六年級組季軍足球種子Faith拿下，樂活鷹居殿。

2023豐米全國少年盃足球錦標賽公開組賽事到今天圓滿結束，明天起將由校園組和女子組接力登場，誠摯邀請喜愛足球運動的大小朋友，持續關注少年足球賽事，同時不吝為小將們加油打氣，一同灌溉台灣足球小種子，讓台灣足球持續茁壯。

公開四年級組冠軍隊伍Wings soccer 勝球歡呼。 主辦單位提供

四年級公開組冠軍戰，Wings soccer女將陳品叡（右）。 主辦單位提供