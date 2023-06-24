台北羽賽／泰國羽球正妹愛台灣咖啡甜點 盼成女單頂尖好手

泰國16歲新星歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）今天在台北羽球公開賽4強以直落2不敵美國女將張蓓雯，為這次台灣之旅劃下句點，目標瞄準女單前10名的她大讚台灣美食，直呼連鎖咖啡店咖啡和甜點很好吃。

台北羽球公開賽今天在台北市立大學天母體育館展開4強賽程，16歲泰國新星歐帕妮普目前世界排名第54名，也是泰國近年來崛起的新星，擁有甜美的臉蛋的她格外引人注目。

歐帕妮普這次女單前3輪分別拍下3名台灣好手陳肅諭、黃宥薰、宋碩芸，生涯首度闖進超級300系列4強，可惜今天未能再進一步，以18比21、15比21不敵大會第3種子、美籍華裔名將張蓓雯。

歐帕妮普這次由媽媽陪伴來台，儘管兩人相差26歲，但賽後站在一起，兩人猶如姐妹，而在羽球路上媽媽也是一路相挺。

這趟台灣行，讓歐帕妮普對台灣美食留下深刻印象，她透露，台灣連鎖咖啡店的咖啡和甜點都很好吃。

歐帕妮普表示，接下來將繼續參加超級300系列賽事，提升排名和積分，也希望自己能成為女單世界前10的頂尖好手。

儘管無緣女單決賽，但歐帕妮普表示，很久之前就有開始注意台灣一姐戴資穎的比賽，她稱讚戴資穎打球動作很優美，儘管很希望能夠交手，但目前還做不到，未來也會朝這個方向努力。