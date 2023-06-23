桌球／陳思羽黃怡樺突尼斯挑戰賽晉8強 奪單日第2勝

中央社／ 台北22日電
陳思羽。圖／取自WTT官網
陳思羽。圖／取自WTT官網

台灣組合陳思羽與黃怡樺稍早各自在世界桌球職業大聯盟（WTT）突尼斯挑戰賽混雙、女單傳出捷報後，女雙首輪再以3比1收拾香港組合李清韻與朱成竹，挺進8強，收下單日第2勝。

在突尼西亞舉行的WTT突尼斯挑戰賽，陳思羽今天單日3戰，混雙首輪與林昀儒搭檔，以直落3勝出後，與稍早從女單首輪5局大戰脫困的黃怡樺合體。

陳思羽與黃怡樺目前女雙世界排名第15，在台灣組合中僅次於鄭怡靜與李昱諄（排名第6），今天女雙首輪出戰香港組合李清韻與朱成竹。

台灣組合首局浪費4個局點機會，以12比14讓出，所幸士氣並未受影響，次局以11比8扳回一城，第3局再以13比11搶下。

雙方第4局6度戰成平手，台灣組合頂住壓力，以4比0攻勢成功關門，最終以11比7獲勝，收下8強門票。

兩人在收下單日第2勝後，陳思羽接下來將展開女單首輪賽事，與劉馨尹、李昱諄將分頭爭取女單16強席次。

陳思羽 林昀儒 大聯盟

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