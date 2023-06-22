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烏軍反攻早期階段「沒有達到預期」 難突破俄軍充分強化防線

桌球／林昀儒擊退趙大成 WTT突尼斯挑戰賽晉16強

中央社／ 台北22日電
林昀儒。 新華社（資料照）
林昀儒。 新華社（資料照）

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）突尼斯挑戰賽男單首輪，以3比1戰勝韓國小將趙大成、晉級16強，繼混雙勝出後，收下個人單日第2勝。

在突尼西亞舉行的WTT突尼斯挑戰賽，今天展開會內賽賽程，林昀儒與陳思羽稍早混雙首輪以直落3過關後，世界排名第8的林昀儒晚間在男單首輪登場，對手是世界排名第122、20歲的韓國小將趙大成。

儘管趙大成排名在百名之外，但4月果阿挑戰賽曾爆冷擊退中國球王樊振東，實力依舊不容小覷。

雙方過去3次碰頭，林昀儒拿下2勝，但最近1次交手已是2018年青年奧運，相隔4年多再度在場上對決，林昀儒開賽就拉出5比0攻勢，而對手也展現韌性、追成1分差，所幸林昀儒及時回穩，以11比8先下一城。

儘管林昀儒以9比11丟掉次局，但第3局未給對手太多機會，開局直接取得9比1領先，以11比4搶先聽牌。

林昀儒第4局從領先3分，到陷入8比10落後，關鍵時刻重新找回節奏，不僅化解對手2個局點，還連得4分，以12比10拿下勝利。

林昀儒晉級16強後，接下來將出戰中國選手孫聞、印度好手吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）之間的勝方。

另外，38歲老將黃怡樺稍早在女單首輪與印度選手阿庫拉（Sreeja Akula）激戰5局，以3比2逆轉勝出，挺進16強，接下來將迎戰頭號種子日本選手木原美悠。

林昀儒 桌球 陳思羽

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