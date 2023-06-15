快訊

《平均地權條例》新制上路 建商：台灣恐淪為全民皆檢舉達人

曾2度獲奧斯卡！影后病逝享壽87歲 經紀人悼「痛失偉大女演員」

體操／亞錦賽中華代表隊團體排第6 無緣世錦賽

中央社／ 台北15日電
中華體操代表隊。 鄭焜杰教練提供
中華體操代表隊。 鄭焜杰教練提供

在新加坡舉行的體操亞洲錦標賽，今天進行首日的團體賽事，台灣體操代表隊僅排在第6名，無緣搶下世錦賽團體資格。

體操亞洲錦標賽在新加坡登場，中華代表隊如果能取得前2名的成績，就能獲得世錦賽參賽資格，進而有機會爭奪巴黎奧運門票。

只可惜中華代表隊今天表現不佳，在所有國家出賽後僅以238.266排在第6，前面1到5名依序為中國、日本、哈薩克、韓國、烏茲別克，但由於中國、日本、韓國都已取得世錦賽資格，因此只要排在前5名，就能取得世錦賽團體賽資格。

中華體操代表隊今天由洪源禧、李智凱、林冠儀、蕭佑然、葉政、黃彥章出征，但可惜整體發揮並不順利，尤其李智凱、蕭佑然的鞍馬項目，不但個人沒有進決賽，也無法拉抬台灣的團體成績。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時提到：「今天狀況不是很好，尤其是烏茲別克殺出來，原本不在評估的對手當中，但至少還是有些個人項目挺進決賽。」

目前評估，林冠儀的男子吊環挺進決賽，至於李智凱、蕭佑然的鞍馬都被淘汰，蕭佑然鞍馬還不幸落馬，可惜差一點沒能晉級決賽。

世錦賽 李智凱

延伸閱讀

柔道／世錦賽提前落馬 楊勇緯亞運前多排一站磨經驗

拳擊／放下世錦賽失牌插曲 林郁婷瞄準亞運頒獎台

拳擊／東奧銅牌化身小畫家 黃筱雯期待刺上金牌紀念

世大運／帥一波！柔道男神、鞍馬王子演繹中華代表團新團服

相關新聞

印尼羽賽／對辛德胡9連勝闖8強 戴資穎衛冕再進一步

我國「一姊」戴資穎挑戰印尼公開賽第4冠，今天再進一步，她面對印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），以21：18、2...

印尼羽賽／周天成輕取加拿大華裔好手 8強迎戰安賽龍

BWF超級1000的印尼羽球公開賽今天進行16強賽程，我國男單一哥周天成與世界排名第26名的加拿大華裔好手楊燦對決，最終...

體操／亞錦賽中華代表隊團體排第6 無緣世錦賽

在新加坡舉行的體操亞洲錦標賽，今天進行首日的團體賽事，台灣體操代表隊僅排在第6名，無緣搶下世錦賽團體資格

拳擊／柔道男神給啟發 賴主恩揮別低潮

杭州亞運倒數百日，中華拳擊隊已取得4張女子門票，但男將只有63.5公斤級的賴主恩拿到門票，拳擊隊總教練柯文明表示，男將仍...

柔道／世錦賽提前落馬 楊勇緯亞運前多排一站磨經驗

上月柔道世錦賽，「柔道男神」楊勇緯意外16強就落馬，回台繼續為杭州亞運備戰的他，特別在行程中再加入一場布達佩斯大師賽，為...

拳擊／放下世錦賽失牌插曲 林郁婷瞄準亞運頒獎台

我國女子拳擊好手林郁婷3月世錦賽銅牌因「性別生化檢測異常」遭取消，回國後再度檢查，結果符合國際賽規定，林郁婷也回歸訓練，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦