體操／亞錦賽中華代表隊團體排第6 無緣世錦賽

在新加坡舉行的體操亞洲錦標賽，今天進行首日的團體賽事，台灣體操代表隊僅排在第6名，無緣搶下世錦賽團體資格。

體操亞洲錦標賽在新加坡登場，中華代表隊如果能取得前2名的成績，就能獲得世錦賽參賽資格，進而有機會爭奪巴黎奧運門票。

只可惜中華代表隊今天表現不佳，在所有國家出賽後僅以238.266排在第6，前面1到5名依序為中國、日本、哈薩克、韓國、烏茲別克，但由於中國、日本、韓國都已取得世錦賽資格，因此只要排在前5名，就能取得世錦賽團體賽資格。

中華體操代表隊今天由洪源禧、李智凱、林冠儀、蕭佑然、葉政、黃彥章出征，但可惜整體發揮並不順利，尤其李智凱、蕭佑然的鞍馬項目，不但個人沒有進決賽，也無法拉抬台灣的團體成績。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時提到：「今天狀況不是很好，尤其是烏茲別克殺出來，原本不在評估的對手當中，但至少還是有些個人項目挺進決賽。」

目前評估，林冠儀的男子吊環挺進決賽，至於李智凱、蕭佑然的鞍馬都被淘汰，蕭佑然鞍馬還不幸落馬，可惜差一點沒能晉級決賽。