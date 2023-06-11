PGA／加拿大公開賽 潘政琮2桿之差獨居領先拚生涯第2冠

征戰男子美巡賽（PGA）的台灣職業高爾夫好手潘政琮，今天在RBC加拿大公開賽第3回合繳出66桿，並以3天低於標準14桿、2桿之差的202桿單獨領先，有望挑戰生涯第2座冠軍。

31歲的潘政琮曾在2019年4月的RBC傳承高球賽奪冠，完成個人生涯的美巡賽冠軍夢，成為台灣自從1987年洛杉磯公開賽封王的陳志忠以來，第2名在美巡賽奪冠的球員。

只可惜過去4年來，潘政琮沒有太多爭冠的機會，去年11月返台還治療手腕傷勢，讓他休息將近5個月才重返美巡賽場。

經過將近2個月的調整，潘政琮在總獎金900萬美元（約新台幣2.7億）RBC加拿大公開賽表現出色，前2回合分別繳出70、66桿，已經讓他排名暫居第2，今天在第3回合表現同樣出色，全場抓7博蒂、吞1柏忌，連2天都繳出66桿。

潘政琮在收尾關鍵的第17、18洞都順利抓下博蒂，也靠著這2洞取得單獨2桿的領先優勢進入最終回合。

潘政琮接受訪問時說：「能看到自己的名字在領先榜首總是很酷，但我想不僅僅是領先這件事，主要還是我對於比賽內容相當滿意，和我在比賽前所設定的戰術一樣。最後2洞都順利抓下博蒂，也讓我處於一個很好的位置，但是最後回合還是有相當多事情要做。」

潘政琮在2022-23年賽季至今完成出賽8場，其中5場比賽晉級，最近一次出賽是1個月前的AT＆T拜倫尼爾森高球賽，當時潘政琮獲得單獨第4的成績。

目前以2桿之差緊追潘政琮的有6人，其中包括拿過4座大賽金盃的北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory Mcllroy）。