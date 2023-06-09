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新加坡羽賽／挺進女單4強 戴資穎：自己失誤較少壓力較小

中央社／ 新加坡9日專電
台灣羽球一姊戴資穎9日在超級750的新加坡公開賽直落二擊敗中國好手何冰嬌，晉級4強。戴資穎賽後受訪說，自己失誤較少，壓力也比較少。 中央社
台灣羽球一姊戴資穎9日在超級750的新加坡公開賽直落二擊敗中國好手何冰嬌，晉級4強。戴資穎賽後受訪說，自己失誤較少，壓力也比較少。 中央社

台灣羽球一姊戴資穎今天在超級750的新加坡羽球公開賽直落二擊敗中國好手何冰嬌，挺進4強。戴資穎賽後說，自己失誤較少，壓力也比較少；對手的球還是很多變化、很靈活。

世界排名第3的戴資穎今天在新加坡公開賽8強面對世界排名第5的何冰嬌，以21比16、21比11獲勝，取得對戰4連勝，順利晉級4強。

對於自己今天比賽表現，戴資穎賽後接受中央社記者訪問表示，失誤算比較少，壓力也就比較少；對方的球還是很多變化、很靈活。

明天4強戰又要對上交手多次、世界排名第2的「韓國一姐」安洗瑩，戴資穎說，希望可以跟她有很多跑動，也希望自己能跟上對方速度、減少失誤。

戴資穎生涯曾在2017、2019年兩度在新加坡公開賽奪冠，如今再度挺進4強，是否期待拿下賽史第3冠？她表示，沒有期待、也沒有多餘的信心，但希望維持身體狀況、發揮該有的水準。

即將滿29歲的戴資穎之前表態，計劃明年底退役，媒體問及，宣布退役後心態是否比較輕鬆？她說，心態還是一樣，自己對自己的要求比較高，即使宣布退役，練習還是不能鬆懈，畢竟自己仍要跟其他選手抗衡，比賽也一直很多，如果不想受傷、要持續跟其他選手抗衡，就必須持續訓練。

她坦言，退役的計畫應該不會改變，自己明年就滿30歲，以女單羽球選手來說，年紀不輕了。

戴資穎說，退役的原因「純粹是不想練習這麼辛苦」。目前還沒想到退役後的規劃，「先把這2年的球努力打好」。

至於現階段回顧自己職業生涯是否覺得滿意？戴資穎說，「算滿意吧」，自己沒有太追求什麼，但希望可以達到每一個還沒拿到的成績。

媒體問及誰是最難打的對手？戴資穎回應表示，最不喜歡對上「不會失誤的人」。她舉例，像是安洗瑩、中國名將陳雨菲，她們球路水準很高、不太有失誤。

戴資穎 羽球 安洗瑩

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