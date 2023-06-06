快訊

超狂土豪整層42套房全部打通 樓上300戶居民嚇到腳軟

五億高中生解剖鑑定報告家屬不滿 中檢：已驗千種無驗出毒物

韻律體操／質疑全國賽評分不公 瑞莎率隊出國參賽奪12金

中央社／ 台北6日電
瑞莎帶隊前往菲律賓比賽。 瑞莎臉書
瑞莎帶隊前往菲律賓比賽。 瑞莎臉書

藝人瑞莎日前曾質疑全國韻律體操錦標賽裁判評分不公，她近日率隊前往菲律賓參加韻律體操國際賽締造佳績，團隊成員一共獲得12面金牌。

來自烏克蘭的藝人瑞莎，來台發展多年，近年致力推動台灣韻律體操的發展，並成立「瑞星韻律體操協會」，日前團隊參加全國韻律體操錦標賽，她認為裁判評分不公，不滿選手獲得的分數偏低，因而提前離開比賽會場。

全國韻律體操錦標賽告一段落後，瑞莎6月初率領瑞星團隊小選手、前往菲律賓參加韻律體操國際賽，恰巧和剛結束的亞錦賽是同一個場館，瑞莎在臉書發文透露，這次出國參賽，還遇到參加亞錦賽的台灣隊。

瑞莎表示，這次瑞星小選手李昕霏、林羽潔、林緗語、羅欣如參加國際賽，共獲得12面金牌，「我們孩子們贏了所有她們參加的年齡的項目」。

瑞莎除了與獲獎小朋友合照，也在臉書分享小選手披上國旗、開心領獎照片。

體操協會

延伸閱讀

擊劍／亞錦賽3選手獲全運會資格 全力備戰中

逍遙音樂町首場沙鹿開跑 29場音樂會、130組團隊演出

田徑亞青賽／中段加速超車 林柏勳首次國際賽就摘銀

菲律賓夫妻來台打拚11年！「24萬買121坪土地」終於圓夢：謝謝台灣

相關新聞

韻律體操／質疑全國賽評分不公 瑞莎率隊出國參賽奪12金

藝人瑞莎日前曾質疑全國韻律體操錦標賽裁判評分不公，她近日率隊前往菲律賓參加韻律體操國際賽締造佳績，團隊成員一共獲得12面...

田徑亞青賽／謝元愷預賽13秒72 攜手林翊凱晉級決賽

身為我國男子110公尺跨欄（0.991m）U20全國紀錄保持人的謝元愷，今天上午在U20亞洲田徑青年錦標賽男子110公尺...

擊劍／亞錦賽3選手獲全運會資格 全力備戰中

2023年亞洲擊劍錦標賽即將在17日於無錫舉行，其中男子銳劍代表隊至法國移訓並參加世界銳劍A級賽 -伊斯坦堡站，爭取世界排名與積分後，四位選手除中法混血兒葛屹盧將直接自法國飛往無錫，其他3位選手在回國

足球／有錢就能任性！ 本澤馬年薪2億歐元與C羅會師沙聯賽

沙烏地阿拉伯足球聯賽有錢可以任性！ 繼葡萄牙球星C羅後，再重金吸引現任金球獎得主本澤馬加盟。沙聯球隊利雅德勝利在今年冬季，以年薪兩億歐元簽約C羅震撼全球，6日又打響夏季第一槍的重磅簽約，沙聯本季龍頭

世界自由潛水錦標賽將登場 綠委：制定更完善海洋政策

世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA）10日將於韓國濟州市登場，民進黨立委莊瑞雄今天邀請海洋委員會主委管碧玲與出賽的台灣選手...

李冠穎、楊舒媛馬來西亞帆船賽奪金 全運會要為台南爭光

台南市選手李冠穎及楊舒媛參加馬來西亞KYC帆船賽，在雙人國際420型獲得金牌，接下來南市帆船隊備戰今年全運會，7月要再前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦