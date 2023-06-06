韻律體操／質疑全國賽評分不公 瑞莎率隊出國參賽奪12金
藝人瑞莎日前曾質疑全國韻律體操錦標賽裁判評分不公，她近日率隊前往菲律賓參加韻律體操國際賽締造佳績，團隊成員一共獲得12面金牌。
來自烏克蘭的藝人瑞莎，來台發展多年，近年致力推動台灣韻律體操的發展，並成立「瑞星韻律體操協會」，日前團隊參加全國韻律體操錦標賽，她認為裁判評分不公，不滿選手獲得的分數偏低，因而提前離開比賽會場。
全國韻律體操錦標賽告一段落後，瑞莎6月初率領瑞星團隊小選手、前往菲律賓參加韻律體操國際賽，恰巧和剛結束的亞錦賽是同一個場館，瑞莎在臉書發文透露，這次出國參賽，還遇到參加亞錦賽的台灣隊。
瑞莎表示，這次瑞星小選手李昕霏、林羽潔、林緗語、羅欣如參加國際賽，共獲得12面金牌，「我們孩子們贏了所有她們參加的年齡的項目」。
瑞莎除了與獲獎小朋友合照，也在臉書分享小選手披上國旗、開心領獎照片。
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