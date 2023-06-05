足球／沙國接洽梅西與本澤馬 傳魔笛及法國隊長也成目標
一名知悉洽談情況的消息人士告訴法新社，沙烏地阿拉伯當局正與10多名球星接洽，希望網羅他們下季加入沙烏地職業足球聯賽，其中多人曾贏得世界盃或歐冠盃。
法新社引述這名消息人士的話說，網羅對象以阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi）及法國名將本澤馬（Karim Benzema）為首，克羅埃西亞國家隊老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）及曾任法國隊隊長兼門將的洛里斯（Hugo Lloris）也在名單上。
拉莫斯（Sergio Ramos）、艾爾巴（Jordi Alba）、布斯克斯（Sergio Busquets）、坎特（N'GoloKante）、迪馬利亞（Angel Di Maria）及費爾米諾（Roberto Firmino）也是沙烏地職業聯賽希望網羅的球星。
這份名單中的球員經驗豐富，其中多人曾贏過世界盃（World Cup）或是歐洲冠軍聯賽（UEFAChampions League，歐冠盃）。
西甲皇家馬德里隊表示，金球獎得主本澤馬在經歷14個充滿獎盃的賽季後，將在這個賽季結束後以自由球員身分離開皇馬。本澤馬將以兩年合約轉戰沙烏地伊蒂哈德隊（Al Ittihad）。
多次在法甲奪冠的巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain,PSG）在社群媒體上宣布，梅西3日在該隊本季最後一場比賽後將會離隊。媒體昨天報導，預料梅西將轉戰沙烏地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言