快訊

蘋果股價直接噴新高！4管道看WWDC 2023直播 MR頭戴裝置亮相、iOS 17新變化

陸反壟斷加強力道 開出兩筆億元級「天價罰單」

創新低！百坪透天厝法拍16萬眾人搶標 他以這價格得標

足球／沙國接洽梅西與本澤馬 傳魔笛及法國隊長也成目標

中央社／ 利雅德5日綜合外電報導
梅西。 路透社
梅西。 路透社

一名知悉洽談情況的消息人士告訴法新社，沙烏地阿拉伯當局正與10多名球星接洽，希望網羅他們下季加入沙烏地職業足球聯賽，其中多人曾贏得世界盃或歐冠盃。

法新社引述這名消息人士的話說，網羅對象以阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi）及法國名將本澤馬（Karim Benzema）為首，克羅埃西亞國家隊老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）及曾任法國隊隊長兼門將的洛里斯（Hugo Lloris）也在名單上。

拉莫斯（Sergio Ramos）、艾爾巴（Jordi Alba）、布斯克斯（Sergio Busquets）、坎特（N'GoloKante）、迪馬利亞（Angel Di Maria）及費爾米諾（Roberto Firmino）也是沙烏地職業聯賽希望網羅的球星。

這份名單中的球員經驗豐富，其中多人曾贏過世界盃（World Cup）或是歐洲冠軍聯賽（UEFAChampions League，歐冠盃）。

西甲皇家馬德里隊表示，金球獎得主本澤馬在經歷14個充滿獎盃的賽季後，將在這個賽季結束後以自由球員身分離開皇馬。本澤馬將以兩年合約轉戰沙烏地伊蒂哈德隊（Al Ittihad）。

多次在法甲奪冠的巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain,PSG）在社群媒體上宣布，梅西3日在該隊本季最後一場比賽後將會離隊。媒體昨天報導，預料梅西將轉戰沙烏地。

梅西 皇家馬德里 皇馬

延伸閱讀

群益期貨首推「投資大師DNA」心理測驗 三分鐘測出交易人格

本澤馬離開效力14年皇馬 轉戰沙國伊蒂哈德隊

足球／缺席練球關係破裂 巴黎聖日耳曼宣布與梅西分手

足球／梅西赴中國友誼賽 門票開價2萬被斥「搶劫」

相關新聞

田徑亞青賽／首金出爐 標槍雙槍接班人黃潮鴻逆轉摘金

被視為我國男子標槍雙槍接班人的三重高中小將黃潮鴻，今天在U20亞洲青年田徑錦標賽男子標槍決賽，最終以72公尺85的成績擲...

田徑亞青賽／中段加速超車 林柏勳首次國際賽就摘銀

在南韓醴川體育場舉行的U20亞洲田徑錦標賽，我國男子短跑快腿林柏勳，今天在男子100公尺決賽衝出10秒42打破個人最佳成...

田徑亞青賽／最後20公尺遭超車 李安翊「銀」恨不甘

U20亞洲青年田徑錦標賽在南韓醴川田徑場展開第二天賽程，今天晚間我國有多位好手將在決賽登場爭奪獎牌，其中在男子800公尺...

田徑亞青賽／優雅過桿 最強國中生林佩萱全能暫居領先

U20亞洲青年田徑錦標賽，我國代表隊在首日繳出1銀、1銅佳績後，今天上午的賽程也再度有亮眼表現，其中「最強國中生」林沛萱...

NFL／霍普金斯新東家 布朗很合適

明星接球員霍普金斯（DeAndre Hopkins）在紅雀找不到交易下家後被釋出，對於新東家維持相當開放的態度，且被認...

台灣圍棋協會攜手黑嘉嘉 樹立圍棋✕AI教育新典範

科技創新時代來臨，AI世代新人才必須具備哪些關鍵能力？老師與家長又該如何幫助孩子擁抱未來能力？根據多項國際研究發現，圍棋不僅是有趣的競技遊戲，學習圍棋還能有效提升孩子的耐心、專注力與計算力；最重要的是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦