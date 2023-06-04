足球／U20中華女足啟程緬甸 挑戰亞洲盃資格賽第二輪

中華女足U20代表隊今天上午出發前往緬甸挑戰2024印尼亞洲盃資格賽第二輪，將與同組的中國大陸、地主緬甸及尼泊爾等共4支隊伍共同較勁爭取前進烏茲別克會內賽門票。

中華足球協會理事長王麟祥天色未亮即前往機場為代表隊打氣，期許U20小將們能發揮實力盡情享受比賽，最重要的是老話一句平安健康、順利歸國，盼年輕選手在國際舞台提升經驗與實力。

率領U20中華女足隊的總教練謝志君表示，小組內大陸是實力最強勁的對手，目標先尋求對戰緬甸與尼泊爾能獲勝，爭取小組前二晉級機會，希望小將們能頂住壓力，除了要有信心外也要把握機會學習如何對抗外國選手，汲取國際賽經驗。

U20中華女足首場賽事將在台灣時間6日下午5點對戰大陸，8日晚間8點對戰緬甸、10日對戰尼泊爾，小組前二就能前進烏茲別克參加會內賽。