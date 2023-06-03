田徑亞青賽／3亞運達標好手領銜 林仲威盼衝出49秒佳績

相隔4年再度舉辦的U20亞洲青年田徑錦標賽，今天晚間將在南韓醴泉體育場開幕，明天將展開為期4天的賽事，而我國今年共派出34名選手參賽，其中包括已經達到亞運參賽標準的女子跳高林沛萱、女子標槍朱品薰、男子400公尺跨欄林仲威，其中今年在全大運達標的林仲威也喊出了，希望成為我國史上第5位在男子400公尺跨欄跑出49秒的目標。

去年開始進入國訓中心跟隨學長陳傑、彭名揚一起訓練的林仲威，今年首度以大一新生身份參加全大運，就跑出了50秒13的佳績達到亞運參賽標準，並登上我國男子400公尺跨欄歷年第5傑，而排在他前面的包括全國紀錄保持人陳天文，「跨欄王子」陳傑、彭名揚以及已經轉任教練的余嘉軒，也是我國目前唯4跑進50秒內的好手。

談到去年進入國訓後接受全新的訓練課表，林仲威坦言一開始確實有點適應不良，尤其是專門的重訓菜單讓過去比較少著重在這一塊的他必須重新調整，不過經過這段時間的訓練，林仲威的身材也明顯比以前壯碩不少，他也直言身體狀態的提升確實對於他的競技表現有不小的幫助，「現在動作與技巧也變得比過去更加固定、不容易跑掉。」

而在昨天選手集合時，中華隊總教練邱為榮也要求選手自我介紹並分享這次參賽目標，而林仲威也為自己訂下了50秒內的個人目標，「在今年全大運跑出個人最佳的50秒13後，跑進50秒內就成為我的新目標，希望跟上學長們到腳步。」