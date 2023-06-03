體操／新加坡公開賽 李智凱領台灣男團金包銀

繼台灣體操女團摘金後，台灣男團昨晚在新加坡體操公開賽兵分2路，由「鞍馬王子」李智凱領軍的A隊拿下金牌，而B隊則獲得銀牌，也為接下來備戰亞錦賽增添信心。

2023年亞洲競技體操錦標賽6月10日起將在新加坡登場，而台灣體操代表隊提前前往當地，先透過新加坡公開賽，為亞錦賽進行暖身。

台灣女團昨天率先搶下團體金牌，台灣女將賴品儒更奪得個人全能銀牌，而台灣男團A、B隊接力上陣，其中A隊集結東京奧運鞍馬銀牌李智凱、蕭佑然、洪源禧、葉政與林冠儀等好手，以總分320分奪得金牌，而B隊總分302.6分帶走銀牌。

不僅如此，男子個人全能金、銀牌同樣由台灣好手包辦，分別由葉政、林冠儀所拿下。

台灣隊總教練林育信接受中央社訪問表示，先前就規劃參加新加坡公開賽，磨練亞錦賽團體賽編排項目，且順利完成測試。

李智凱4月底在體操世界盃開羅站拿下鞍馬金牌，昨天在新加坡公開賽鞍馬資格賽，以難度6.5的成套動作，獲得高分15.40分，以第1名之姿晉級決賽，將力拚本季第2面獎牌。

林育信指出，李智凱難度6.5的成套動作，就是之後亞錦賽的套路，在這次資格賽演練「滿順的」。